Friedliches Frundsbergfest in Mindelheim

Jessica Sauter, Florian Peterek und Marc Köneke (v.l.) laufen am Sonntagabend Streife beim Frundsbergfest in Mindelheim. Für die Bereitschaftspolizisten aus Königsbrunn ist das historische Fest auch eine neue Erfahrung.

Für die Einsatzkräfte ist das Frundsbergfest eine besondere Herausforderung. Was die Bereitschaftspolizisten beim Rundgang in Mindelheim erleben.

Von Leonie Küthmann

Auf der Maximilianstraße spielen Kinder, Menschen schlendern durch die Gassen, es riecht nach Steaksemmel und Apfelküchle. Es ist friedlich. Das sieht man als Besucher nicht nur, das ist auch der Tenor der Blaulichtorganisationen zum Frundsbergfest. „Im Vergleich dazu, wie viele Menschen hier sind, ist es wirklich ruhig“, sagt Marc Köneke. Es ist Sonntagabend, er läuft mit zwei Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn Streife in Mindelheim. Von halb acht bis circa ein Uhr sind sie im Einsatz.

Damit das Frundsbergfest so ruhig ablaufen kann, haben die Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Stadt Mindelheim, das Landratsamt und das THW sich über Jahre darauf vorbereitet. Ein dicker Ordner voller Pläne und Informationen liegt auf dem Tisch in der PI Mindelheim: „Wir arbeiten da schon seit Jahren dran“, erklärt Inspektionsleiter Gerhard Zielbauer. Alle möglichen Szenarien wurden durchgearbeitet, vom kleinen Brand bis hin zur sogenannten lebensbedrohlichen Einsatzlage.

Aber nur bei der Theorie bleibt es nicht: Am Sonntagmittag stehen schon große Betonblöcke in der Kurve beim Unteren Tor. „Da mussten wir auch wegen der Bedarfsumleitung der A96 absperren“, erklärt der Inspektionsleiter. „Wenn während des Umzugs etwas auf der A96 passiert, würden die Autos hier vorbeifahren und dann muss klar sein, dass sie nicht in die Innenstadt fahren können.“

Für die gesamte Stadt Mindelheim gibt es während des Frundsbergfests ein Sicherheitskonzept

Einen solchen „Einfahrtsschutz“ gibt es an sechs verschiedenen Stellen in Mindelheim. Neben den Betonklötzen dienen auch Lastwagen als Sperre. Außerdem wurden für den Umzug sogenannte Abbruchstellen festgelegt: „Wenn zum Beispiel eines der Pferde durchgeht, ist klar festgelegt, wo der Umzug abgebrochen wird“, erklärt Gerhard Zielbauer.

Dass Pferde unterwegs waren, merkt man auch am Sonntagabend noch, als die Streife der Bereitschaftspolizei durch die Straßen läuft. Marc Köneke, Jessica Sauter und Florian Peterek waren am Donnerstag noch bei den Vorbereitungen zum AfD-Parteitag in Augsburg, am Wochenende dann beim Frundsbergfest: „Ich bin wirklich erstaunt, wie viele Menschen beteiligt sind, vor allem, wie viele alte und junge Menschen“, staunt Jessica Sauter. Eine der Mitwirkenden bietet den Polizisten im Vorbeilaufen Spareribs an: „Kommt, nehmt’s wenigstens jeder ein Rippchen zum probieren!“ Florian Peterek und Marc Köneke nehmen das Angebot an – auch eine Möglichkeit, sich „bürgernah“ zu zeigen. „Ich denke, es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen und die Menschen wissen, dass wir da sind“, sagt Köneke.

Der Rundgang über das Mindelheimer Frundsbergfest verläuft für die Polizeibeamten friedlich

Mehr als Präsenz zu zeigen, ist am Sonntagabend Gott sei Dank nicht nötig. Die drei Polizisten waren auch schon beim Plärrer in Augsburg im Einsatz und sind begeistert, wie ruhig das Frundsbergfest im Vergleich dazu ist: „Wahrscheinlich, weil weniger Alkohol fließt und es auch eher ein Fest für Familien und Kinder ist“, da sind sich die drei Polizisten einig.

Auch in der Kreiseinsatzzentrale ist es am Sonntagnachmittag während des Umzugs ruhig. Polizisten, Feuerwehrleute und THW-Mitarbeiter sitzen vor Bildschirmen und schauen auf Kameraübertragungen und das System, auf dem Notrufe eingehen. „Hier drüben hätten wir auch noch einen Lageraum für den Ernstfall“, erklärt Matthias Albrecht. Dort würden sich alle Einsatzkräfte im Fall einer Krise versammeln.

Aber nicht nur für Polizei, Feuerwehr und alle anderen Helfer gibt es in so einem Fall Vorschriften. Gerhard Zielbauer erklärt, was man als Besucher im Ernstfall tun sollte: „Den Notruf anrufen, helfen und sich dann selbst retten.“ Das heißt in den meisten Fällen: den Unfallort verlassen. „Die Menschen sollen in Gefahrensituationen von sich aus weggehen. Das Letzte, was wir brauchen können, sind Gaffer“, betont der Inspektionsleiter.

Gaffer gibt es am Sonntagabend keine, nur Frundsbergfest-Teilnehmer mit drängenden Fragen an die Bereitschaftspolizisten: „Ist es legal, Wasser aus dem Europabrunnen zu trinken?“ Die drei Polizisten lachen und unterhalten sich kurz mit der Gruppe. „Es ist aber echt friedlich, gell?“, sagt eine Teilnehmerin. „Ja, das stimmt“, bestätigt Jessica Sauter. Bisher ist nichts passiert, das ist schließlich auch eine Nachricht. „Und zwar die Beste!“, sagt Marc Köneke.

