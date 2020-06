vor 59 Min.

Fritteuse fängt Feuer: Hoher Schaden in einer Gaststätte in Pfaffenhausen

Brennendes Fett in einer Fritteuse hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr in einer Gaststätte in Pfaffenhausen gesorgt.

Von Ulf Lippmann

In einer Gaststätte in Pfaffenhausen hat am Samstag eine Fritteuse Feuer gefangen und für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Pfaffenhausen, Salgen, Kirchheim und Mindelheim gesorgt. Zunächst hatte der Wirt noch selbst versucht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Diese Löschversuche blieben aber ohne Erfolg.

Löschmittel und Wasser richteten Schäden in der Küche und am Gebäude an

In der Küche und am Gebäude entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Gäste in Pfaffenhausen wurden untersucht, blieben aber unverletzt

Einige Gäste wurden vor Ort auf mögliche Rauchvergiftungen untersucht, konnten jedoch unverletzt heimgeschickt werden. Die Kripo er mittelt jetzt.





