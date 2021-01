12:00 Uhr

Frittierte Maden im Essen: 17-Jähriger ruft die Polizei

Gründlich der Appetit vergangen ist einem 17-Jährigen aus Buchloe, der am Sonntagmittag bei einem Lieferservice eine Chicken-Box bestellt hat .

Nach der Lieferung an seine Wohnadresse in Buchloe stellte er beim Verzehr fest, dass sich in dem Essen tote Maden befanden, die offensichtlich mitfrittiert worden waren.

Polizei Buchloe stellt beim Lieferdienst "erhebliche Hygienemängel" fest

Der Jugendliche verständigte daraufhin die Polizei Buchloe und bei der Überprüfung der Küche des Lieferdienstes zeigten sich dort tatsächlich „erhebliche Hygienemängel“, so die Polizei Buchloe. Die zuständige Lebensmittelbehörde wird jetzt bei den weiteren Ermittlungen eingebunden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen