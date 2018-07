13.07.2018

Fröhlicher Geburtstag bei „Maria Königin“

Der Kindergarten ist 35 Jahre alt

35 Jahre sind zwar kein Alter, aber wenn eine Kinder-Tageseinrichtung einen solchen Geburtstag hat, ist dies immer ein willkommener Grund zu feiern. So auch in Kirchheim, wo der Kindergarten „Maria Königin“ Geburtstag feierte. Zu Beginn fand in der Kirche „St. Peter und Paul“ ein Dankgottesdienst mit Pater Benedikt statt, dem sich ein Fest in „Maria Königin“ anschloss, zu dem nicht nur viele Kinder, sondern auch zahlreiche Eltern, Omas und Opas sowie andere Gäste kamen.

Kindergartenleiterin Andrea Miller und die Erzieherinnen hatten mit den Kindern sakrale Lieder einstudiert, um der Messfeier einen würdigen Rahmen zu geben. Zur Unterstützung sang der Mütter-Chor mit, der von Renate Säuberlich mit der Gitarre begleitet wurde. Der Geistliche sprach in seiner Predigt zu den Kindern über Freude, Liebe und Geborgenheit. Abschließend dankte er Verwaltung und Personal für ihre Arbeit auch im Namen der Kirchenstiftung „Peter und Paul“, die Träger des Kindergartens ist.

Am Nachmittag fand dann die Jubiläums-Feier in Haus und Garten des Horts statt. Es gab Kaffee und Kuchen, die Personal und Mütter liebevoll gebacken und verziert hatten. Großes Interesse fanden auch die Spielmöglichkeiten, Bastelstände, das Familienquiz sowie der Einblick in die pädagogische Arbeit mit den Kindern. (kk)

