vor 44 Min.

Frühzeitig Hilfe vor Ort anbieten

Erziehungsarbeit wird ausgebaut

Der Jugendhilfeausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Erziehungsberatung im Landkreis weiter auszubauen. Wenn der Kreistag zustimmt, der die nötigen finanziellen Mittel im Haushalt des kommenden Jahres bereitstellen muss, soll die Erziehungsberatungsstelle in Memmingen um eine halbe Vollzeitstelle verstärkt werden. Geplant ist, ab Mai 2019 zum Beispiel Sprechstunden in Kindergärten anzubieten oder in Elterncafés zu gehen, um so möglichst viele Eltern zu erreichen und ihnen unkompliziert Tipps und Hilfen bei der Erziehung anbieten zu können.

„Wir wollen die Eltern einfach früher erreichen“, erklärte Christine Keller, die Leiterin des Kreisjugendamtes. Die kontinuierlichen Kostensteigerungen im Bereich Jugendhilfe zeigten deutlich, dass die Hilfe schon früher ansetzen müsse.

„Die Hemmschwelle, sich in Erziehungsfragen beraten zu lassen, ist relativ hoch“, sagte Andreas Göster, Gesamtleiter der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge in Mindelheim und Memmingen. „Wir wollen deshalb in die Fläche gehen und es den Familien so leicht wie möglich machen, Beratung und Unterstützung zu erhalten.“ Letztere benötigten nicht nur die Eltern, sondern in zunehmendem Maße auch die Fachkräfte in den Kindergärten. Schließlich zeigten die Kinder problematisches Verhalten nicht nur zu Hause, sondern auch in den Einrichtungen. Sollte sich das Konzept bewähren, könnte es in den kommenden Jahren ausgedehnt werden. Zunächst soll die neue Stelle jedoch auf zwei Jahre befristet werden. Wie Göster weiter ausführte, sei die Erziehungsberatung eine hochwirksame, niederschwellige Maßnahme im Jugendhilfebereich. Das belege ein Vorher-Nachher-Vergleich, für den die Teilnehmer vor und nach der Beratung befragt wurden.Die Ergebnisse der Beratungsstellen in Mindelheim und Memmingen lägen hier vielfach über dem Bundesdurchschnitt.Die Teilnehmer gaben demnach unter anderem an, dass sich das Zusammenleben und die familiären Beziehungen deutlich verbessert hätten, sie schwierige Situationen besser bewältigen könnten, sie sich wohler fühlen und die Stimmung ausgeglichener sei. (mz, baus)

