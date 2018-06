vor 55 Min.

Frundsbergfest: Großputz bei den Festwagen

Die Wagenbaugruppe des Fähnlein Helfenstein machte ihre Wagen fit für den Umzug beim Frundsbergfest in Mindelheim.

Damit in wenigen Wochen alles blitzt und blinkt, sind die Helfer in Mindelheim schon fleißig am Arbeiten.

Drei Jahre fristeten die Festwagen im Lager ein Schattendasein. Jetzt holten sie die Mitglieder der Wagenbaugruppe des Fähnleins Helfenstein ans Licht, um sie für die Festumzüge beim Frundsbergfest fit zu machen.

Mit Putzeimern, Scheuerlappen und Bürsten bewaffnet befreiten die fleißigen „Heinzelmädchen“ die schmucken Gefährte vom Staub der letzten Jahre. Da mussten Räder geschmiert, Schäden ausgebessert und an manchen Stellen auch neue Farbe aufgetragen werden. Und weil auch gerade das Bayerische Fernsehen vor Ort war, um einen Beitrag über das Frundsbegrfest zu drehen, zeigte auch die Tanzgruppe des Fähnleins Frundsberg Proben ihr Könnens.

