Frundsbergfest: Lausebengel und Harfenengel

Korbinian Ruchti kommt aus einer Frundsbergfest-Familie und spielt als Bauernbub ein seltenes Instrument

Von Ulla Gutmann

Korbinian Ruchti liest gerne, wenn er nicht gerade in der Schule ist oder Hausaufgaben macht. Forschen macht ihm auch Spaß und so fängt er jetzt im Sommer zum Beispiel gemeinsam mit seinem kleinen Bruder gerne Insekten in einem Schmetterlingsnetz. Sportlich ist Korbinian auch, denn ratzfatz sitzt er auf dem Apfelbaum. Seit zwei Jahren spielt er Harfe, seit einem Jahr auch im Schulorchester. Und mit seiner Schoßharfe ist er auch als Mitglied einer Renaissance-Musikgruppe auf dem Frundsbergfest unterwegs. Da begleitet er seine Eltern Stephanie und Michael Ruchti und ihre Tanzgruppe „Saltarello“. Seinen Hut ziert eine echte Fasanenfeder, wie er stolz erklärt. Gekleidet ist er als Bauernbub.

