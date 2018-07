vor 49 Min.

Frundsbergfest: Vor 500 Jahren kam er an die Macht

Georg von Frundsberg (hier dargestellt von Hannes Weber) kam vor 500 Jahren in Mindelheim an die Macht.

Der Herrschaftsantritt des Ritters in Mindelheim war kein freudiger Anlass.

Von Leonie Küthmann

Genau 500 Jahre ist es her, dass Mindelheim und Georg von Frundsberg so eine enge Verbindung haben. Im Jahr 1518 wurde er Herr von Mindelheim. Dass 2018 das Frundsbergfest gefeiert wird, ist angesichts des Drei-Jahres-Rhythmus ein schöner Zufall. Zugegeben, die Umstände waren nicht die schönsten: Georg von Frundsberg wurde nicht etwa Herr über Mindelheim, weil er die Mindelburg erobert hatte oder weil er die Herrschaft von einem Höheren zugestanden bekommen hatte.

Georg von Frundsberg wurde Herr über Mindelheim

Der überraschende Tod von Adam von Frundsberg am 2. Januar 1518 führte dazu, dass sein Bruder Georg Herr über Mindelheim wurde. Ob der damals 45-Jährige sich je hätte träumen lassen, dass noch 500 Jahre nach seinem Herrschaftsantritt in Mindelheim das Frundsbergfest gefeiert wird? In Reinhard Baumanns Biografie „Georg von Frundsberg – Vater der Landsknechte – Feldhauptmann von Tirol“ wird beschrieben, wie Georg nach dem Tod seines Bruders „Herr zu Mindelheim“ wurde. Es folgte der nächste Schicksalsschlag: Georgs Frau Katharina, die viel Regierungsarbeit übernommen hatte, starb. Eineinhalb Jahre regierte Georg alleine, dann heiratete er Anna von Lodron.

Georg von Frundsberg hat nur zehn Jahre über Mindelheim geherrscht

Der berühmteste Herr von Mindelheim herrschte übrigens nur zehn Jahre: 1528 starb Georg von Frundsberg. Eindruck hat er aber trotzdem hinterlassen, schließlich feiern die Mindelheimer auch 500 Jahre nach seinem Herrschaftsantritt noch regelmäßig ein Fest zu seinen Ehren.

