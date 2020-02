vor 40 Min.

Fünf Bürgermeisterkandidaten und der Natur- und Umweltschutz

Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz hatte zur Podiumsdiskussion geladen

Das Team der Ortsgruppe Bad Wörishofen des Bund Naturschutz hatte eine Podiumsdiskussion organisiert, bei der Natur- und Umweltschutzfragen im Mittelpunkt standen. Der große Saal im Rössle war mit über 100 Gästen bis zum Ende der Veranstaltung gut gefüllt und die fünf Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten waren von Anfang an gefragt. Lediglich der amtierende Bürgermeister musste sich wegen einer schon vor Monaten geplanten, eigenen Veranstaltungen entschuldigen, wie der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung erklärt.

Nach einer persönlichen Vorstellungsrunde stellten sich die Kandidaten der Reihe nach den ersten Fragen zum Natur- und Umweltschutz, zur Mobilität ohne Individualverkehr und zur zentralen Forderung nach einem Umweltbeirat. Aus knapp 100 von den Mitgliedern und Unterstützern eingesandten Fragen wurden vom Bund-Team in mehreren Treffen im Vorfeld die drängendsten Fragen herausgearbeitet.

Die Ausarbeitung des Formats der Veranstaltung sowie der Aufbau der Präsentationstechnik wurde vom Team in über 80 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet.

Es war die bislang einzige Podiumsdiskussion eines örtlichen Vereins. Anders als bei der großen Podiumsdiskussion der Mindelheimer Zeitung konzentrierte sich aber hier alles rund um den Natur- und Umweltschutz. Nach der ersten Fragerunde durften die Kandidatinnen und Kandidaten in einem ersten Block miteinander zum Themenkomplex „Lärm in der Kurstadt“ diskutieren. In einer zweiten Fragerunde ging es um die Themen Landwirtschaft und Beeinträchtigung des Grundwassers, Ernährung und Ökotourismus.

Danach kam die zweite, freie Diskussionsrunde zum Themenkomplex „Flächennutzungsplan“. Hier konnte punkten, wer sich gut vorbereitet hatte. Hinterfragt wurde insbesondere, warum so viele dort schon seit über 20 Jahren festgeschriebene Forderungen zum Natur- und Umweltschutz nicht umgesetzt worden seien, heißt es in der Pressemitteilung.

In der letzten Fragerunde kam dann das Publikum zu Wort und die Kandidatinnen und Kandidaten konnten teilweise mit überraschenden Antworten einen Schlussstrich unter ihre Positionen zu den Themen ziehen, die die Ortsgruppe des Bund Naturschutz seit Jahren beschäftigen.

Ganz besonders freut die Ortsgruppe des BN, dass fast alle Kandidaten die zentrale Forderung nach einem Umweltbeirat rasch umsetzen wollen, wenn sie am 15. März zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister gewählt werden.

Alle Fragen – auch die, für die keine Zeit war – sind auf der Webseite der Ortsgruppe zum Download verfügbar. (mz)

www.bn-bw.de

