Fünf Kilo Marihuana in der Gartenlaube versteckt

Plus Ein 36-Jähriger gerät nur durch Zufall ins Visier von Fahndern. Am Ende muss er ins Gefängnis.

Von Kurt Kraus

Am Ende hat der Angeklagte das letzte Wort: „Ich will sagen, dass ich sehr bereue, was ich getan habe.“ Dann versagt ihm die Stimme und er bricht in Tränen aus. Der 36-jährige Monteur hatte große Mengen Marihuana besessen und muss sich deshalb vor der ersten Strafkammer des Memminger Landgerichts verantworten.

Eigentlich stand der Mann gar nicht im Fokus der Ermittler der Memminger Kriminalpolizei. Die Beamten ermittelten gegen einen 25-Jährigen, der mutmaßlich einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieb. Weil der Verdächtige hin und wieder auch in der Wohnung des 36-Jährigen übernachtet und dessen Auto benutzt hatte, durchsuchte die Polizei im Mai des vergangenen Jahres nicht nur das Anwesen ihrer eigentlichen Zielperson, sondern auch die Wohnung des bis dahin eigentlich „Unverdächtigen“. Die Strafprozessordnung gibt eine solche Durchsuchung her, wenn zu vermuten ist, dass sich dort „eine Spur oder Sache“ des Beschuldigten befinden könnte.

Die Gartenlaube gehört den Eltern des Angeklagten

Tatsächlich aber fanden die Beamten neben einigen kleineren Mengen an Cannabis, die mehr oder weniger offen herumlagen, auch eine Plastiktüte mit rund 460 Gramm Marihuana. Damit wurde der 36-Jährige selbst zum Tatverdächtigen. Da er nicht zuhause war, als seine Wohnung durchsucht wurde, fahndete die Polizei anschließend nach ihm. Er konnte sich, so vermuteten die Ermittler, auch in einer Gartenlaube aufhalten, die seinen Eltern gehörte.

Den Gesuchten traf die Kripo dort zwar nicht an. Dafür fanden die Beamten im Dachspitz der Laube fast fünf Kilogramm Marihuana, verpackt in Teilmengen zu jeweils knapp 500 Gramm. Für die Staatsanwaltschaft Memmingen war damit klar: Eine solche Menge kann nur zum Handel mit Betäubungsmitteln bestimmt sein und unterstellte dem Angeklagten, er habe mit dem Rauschgift Gewinn erzielen wollen.

Gleich zu Beginn der Verhandlung bittet Rechtsanwalt Michael Bogdahn das Gericht um ein sogenanntes Rechtsgespräch. Das Ziel: Eine Verständigung auf eine zu erwartende Freiheitsstrafe. Also wird die Verhandlung für etwa eine Stunde unterbrochen. Danach macht Vorsitzender Richter Christian Liebhart das Ergebnis des Gesprächs öffentlich und verliest einen entsprechenden Vermerk. Für den Fall eines umfassenden und nachvollziehbaren Geständnisses wird eine Haftstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten und vier Jahren und zehn Monaten in Aussicht gestellt.

Auch Polizisten kommen vor Gericht in Memmingen zu Wort

Also erklärt Bogdahn für seinen Mandanten, „dass der Sachverhalt, wie er in der Anklageschrift dargelegt ist, mit dem Ausdruck des Bedauerns eingeräumt wird“. In der anschließenden Beweisaufnahme, so die Bezeichnung für die Vernehmung von Zeugen und die Befragung von Sachverständigen, berichten mehrere Polizisten über ihre Ermittlungsergebnisse. Eine Mitarbeiterin der Rechtsmedizin Ulm ordnet DNA-Spuren an der Verpackung der Drogen dem Angeklagten zu. Ein Experte des Landeskriminalamts bestätigt dem Gericht, dass das Marihuana dem Angeklagten anhand mehrere Fingerspuren zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Die Untersuchung einer Haarprobe ergab Hinweise auf einen regelmäßigen bis intensiven Konsum von Cannabis. Das Gericht geht nunmehr davon aus, dass die in der Wohnung aufgefundenen Drogen ausschließlich zum Eigenkonsum des Angeklagten bestimmt waren.

In seinem Schlussvortrag stellt Staatsanwalt Adrian Oehmig fest, dass die „nicht geringe Menge grob um das 50-fache überschritten“ worden sei. Verteidiger Bogdahn weist dagegen darauf hin, dass sich der Angeklagte während des ganzen Prozesses hoch anständig benommen habe, einen sehr vernünftigen Lebenslauf habe, nicht vorbestraft und durch die Untersuchungshaft stark beeindruckt sei. Außerdem dürfe man hinter die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung der Gartenlaube ein Fragezeichen setzen, sagt er. Ohne Geständnis wäre eine Verurteilung nicht so einfach gewesen.

Der Angeklagte beginnt mit einer Drogen-Therapie

Am Ende verurteilt die Strafkammer den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten. Gleichzeitig wird seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Da er sich schon seit etwa neun Monaten in Untersuchungshaft befindet, kann der 36-Jährige seine Therapie sofort antreten. Schafft er den Drogenentzug, kann er an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Sein Arbeitgeber hält, das kommt im Prozess zum Ausdruck, große Stücke auf ihn und will ihn weiter beschäftigen.

