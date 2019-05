13:00 Uhr

Fünf Unfälle mit Rehen in nur 24 Stunden

Autofahrer aufgepasst: Derzeit ist das Risiko für Wildunfälle offenbar besonders hoch. Der Polizei Buchloe wurden am Wochenende gleich fünf Unfälle mit Rehen gemeldet.

Am Samstagmorgen fuhr laut Polizei eine 40-Jährige Autofahrerin von Waal in Richtung Jengen, als ein Reh die Fahrbahn querte und vom Pkw erfasst wurde. Das schwer verletzte Tier musste vom Jagdpächter erlöst werden. Der Schaden am Auto beträgt 200 Euro.

Am Samstagnachmittag kam es zwischen Buchloe und Honsolgen auf Höhe des Wäldchens zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 25-Jährigen und einem Reh. Dieses wurde zwar verletzt, lief aber weiter. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Der Schaden am Pkw beträgt hier 3.000 Euro.

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr fuhr ein 23-Jähriger von Jengen in Richtung Ketterschwang, als ihm ein Reh ins Auto lief und tot am Fahrbahnrand liegen blieb. Der Schaden am Pkw beträgt 300 Euro.

Ungefähr zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger von Ettringen in Richtung Lamerdingen. Auf Höhe des Solarfeldes kollidierte er mit einem Reh, das dabei getötet wurde. Hier wird der Schaden ebenfalls mit 300 Euro angegeben.

Ebenfalls Sonntagfrüh kam es zu einem Wildunfall auf der Strecke Lamerdingen - Kleinkitzighofen. Hier lief einer 50-Jährigen ein Reh ins Auto und wurde dabei getötet. Der Schaden am Pkw beträgt laut Polizei rund 1.500 Euro.