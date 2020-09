05:58 Uhr

Für Allgäuer Azubis können Arbeitgeber jetzt Prämien bekommen

Klein- und Mittelständler, die trotz Corona-Einschränkungen ausbilden, werden von der Arbeitsagentur unterstützt. So ist die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Allgäu.

Traditionell bedeutet der 1. September eines jeden Jahres der Start in die Berufsausbildung. Daran ändert auch das Coronajahr 2020 nichts. Trotz der Pandemie und den Befürchtungen bezüglich der Wirtschaft, gab es sowohl aufseiten der jugendlichen Bewerber um eine Ausbildungsstelle wie auch bei den angebotenen Ausbildungsplätzen durch die Firmen selbst nur leichte Rückgänge.

Laut der Agentur für Arbeit sind sowohl die Bewerberzahl als auch die Anzahl der verfügbaren Ausbildungsplätze im Vergleich zum vorigen Jahr nur geringfügig um 2,5 beziehungsweise drei Prozent gesunken. Bis August haben sich etwas mehr als 3900 junge Menschen an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit gewandt, um sich wegen einer Ausbildungsstelle beraten zu lassen. Im selben Zeitraum stellten die Unternehmen im Gegenzug rund 5900 Ausbildungsstellen zur Verfügung.

Im Allgäu sind noch viele offene Ausbildungsplätze zu vergeben

Aufgrund der Pandemie hat allerdings eine ganze Reihe von Betrieben ihr Auswahlverfahren zur Besetzung von Ausbildungsplätzen noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet, dass junge Menschen, die jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, auch deshalb immer noch gute Chancen haben. Die derzeit 700 Bewerber, die noch keinen Lehrstelle gefunden haben oder einer anderweitigen Alternative nachgehen, können aus über 1950 Lehrstellen aus den unterschiedlichsten Bereichen wählen, die nach Angaben der Unternehmen und der Agentur für Arbeit noch nicht besetzt sind.

Es besteht auch kurzfristig noch die Möglichkeit zu einem telefonischen Beratungsgespräch bei einem Berufsberater der Arbeitsagentur, um sich möglicherweise auf eine Berufsrichtung festlegen zu können. Kontakt und Terminvereinbarung erfolgt bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen per E-Mail unter Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de.

Die derzeitige Situation erschwert es den Ausbildungsbetrieben natürlich, junge Menschen zu den Fachkräften von morgen auszubilden. Aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ der deutschlandweiten Agenturen für Arbeit können klein- und mittelständische Unternehmen mit maximal 249 Beschäftigten deshalb eine Ausbildungsprämie erhalten, sofern sie in erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen sind. Die Voraussetzungen für diese Maßnahme sind, dass die Beschäftigten des betroffenen Betriebs in der ersten Jahreshälfte mindestens einen Monat Kurzarbeitergeld bekommen haben oder der Umsatz des Ausbildungsbetriebs in den Monaten April und Mai 2020 im Vergleich zum April und Mai des vergangenen Jahres um durchschnittlich mindestens 60 Prozent eingebrochen ist.

Bis zu 3000 Euro für Unternehmen in Deutschland pro Ausbildungsplatz

Wenn eine dieser Bedingungen gegeben ist, kann der Betrieb bei einer gleichbleibend hohen Zahl an Ausbildungsverhältnissen wie im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 eine einmalige Prämie in Höhe von 2000 Euro pro neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag erhalten, erklärt das Arbeitsamt in einer Pressemitteilung. Für zusätzlich abgeschlossene Ausbildungsverträge erhöht sich der einmalige Zuschuss auf 3000 Euro. Auf der Homepage der Arbeitsagentur sind für interessierte Unternehmen Formulare zum Download für die Maßnahme „Ausbildungsplätze sichern“ verfügbar.

Zusätzlich unterstützt der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit bei der Klärung von Details und steht unter der Telefonnummer 0800/4555520 für weitere Informationen zur Verfügung. Für die nächsten Wochen gilt es sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für den Ausbildungsmarkt das Infektionsgeschehen in der Region sorgfältig zu beobachten, denn auch dort hängt die weitere Entwicklung stark davon ab, wie sich die Coronavirus-Pandemie weiterentwickelt. Im Allgäu spielt in den kommenden Wochen die Witterung ebenfalls eine Rolle für den Ausbildungsmarkt, denn ein von den Wetterbedingungen her schöner Herbst sorgt traditionell für anhaltend hohe Beschäftigung im Tourismusgewerbe in unserer Region. (dki, mz)

