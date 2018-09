vor 35 Min.

Für Bierbrauer und Märchen-Wanderer

Mit dem neuen Herbstprogramm bietet die Türkheimer VHS wieder eine Menge Abwechslung

Türkheim Das neue Herbst-und Winterprogramm der Volkshochschule Türkheim ist da und sorgt wieder für viel Abwechslung mit Angeboten, die jedem schlechten Wetter trotzen, verspricht Marlene Kolodziej von der Volkshochschule im Siebenschwabenhaus: „Von Line Dance, Musikgarten, Aquarellmalkurse, Yoga oder selbst Bier brauen, es ist für jeden etwas dabei“.

Neu im Programm sind vor allem Kurse im Bereich Kunst und Gestalten. Der Kurs Kalligraphie-Humanistische Kursive bietet die Möglichkeit, die kreative Tätigkeit des Schreibens zu erlernen und beim Gestalten von eigenen individuellen Karten die kleinen und großen Buchstaben der humanistischen Kursive auszuprobieren.

Wer lieber sein eigenes Nähkissen, Rock oder Shirt nähen möchte, hat dazu Gelegenheit im verschiedenen Nähkursen.

Keine Angst vor Wespen: In diesem Kurs wird mit Gerüchten über die heimischen und nützlichen Insekten durch Informationen, Fotos und Filme aufgeräumt.

Der Kurs bietet auch Gelegenheit altbekannte Fragen zu klären: Was tun nach einem Stich? Wie verhalte ich mich richtig? Wie halte ich Wespen wirksam von meinem Kaffeetisch fern? Für seine Arbeit wurde der Naturpädagoge und Referent Jan-Erik Ahlborn 2017 mit dem deutschen und bayerischen Tierschutzpreis ausgezeichnet.

Wer Freude am Wandern hat, dem bietet nicht nur die Wertach, sondern auch die Römerschanze Gelegenheit für viel Abwechslung und spannende Unternehmungen. Wer Lust hat, das Herbstwetter an der frischen Luft zu genießen und sich auf die Spuren von Pflanzen, Tieren oder auch Hexen, Drachen und verwunschenen Schlössern zu machen, der ist bei der Märchen-Waldwanderung im Oktober genau richtig.

Damit das schlechte Wetter für den eigenen Körper keine Ausrede ist, bietet die Volkshochschule im Siebenschwabenhaus wieder bekannte Kurse an, wie Faszien-Movement, Ganzkörper-Power, Tae Bo, Pilates oder traditionelles Bogenschießen. Auch wieder im Programm ist der Kurs „Vamos a bailar Sevillanas“, in dem nach einer festen Schrittfolge paarweise oder alleine getanzt wird. Verschiedene Meditationskurse bieten zudem die Möglichkeit, im hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen.

Um in der stressigen Vorweihnachtszeit abzuschalten, bietet die Volkshochschule in Türkheim unter anderem „Weihnachtliches Weidenflechten“ oder „Adventskränze binden“ an. Die Teilnehmer flechten aus Weide weihnachtliche Dekorationen wie Sterne, Tannenbäume oder Kugeln für Haus und Garten. Mit Lichtern dekoriert wird so zu Hause eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre geschaffen. Eine Möglichkeit sich zurückzulehnen, bietet die Lesung zu „Der Bornholm-Code“ von Thorsten Oliver Rehm, ein Roman über die Suche, die Macht und den Schatz der Nibelungen.

Wer also bei schlechtem Wetter keine Lust hat, das Haus zu verlassen, kann sich online anmelden oder im Siebenschwabenhaus persönlich vorbeikommen. (mz)

www. vhs-tuerkheim.de

