18.12.2019

Für Genießer!

Die Blaskapelle des Orchestervereins Türkheim zieht alle Register ihres Könnens und betreibt gekonnt Werbung in eigener Sache

Von Franz Issing

Wie bei einer guten Schokolade kommt es auch bei einem Konzert auf die richtige Mischung an. Die Blaskapelle des Orchestervereins Türkheim weiß, wie man anspruchsvolle, musikalische Kost zusammen rührt. Bei ihrem Jahreskonzert im „Sieben-Schwaben-Saal“ der Mittelschule entlockten die Musiker ihren Instrumenten ausschließlich Klänge für Genießer.

Was da von den Notenpulten kam, war ein vertontes Menü vom Feinsten. Dirigent Hermann Diem hatte mit seiner Truppe viele eingängige Melodien einstudiert, die ins Ohr gingen und bisweilen beim Publikum Gänsehaut-Gefühl erzeugten. Neben konzertanten Werken mit Motiven aus bekannten Film-Hits spielten die Protagonisten auch traditionelle Stücke.

„Mit vollen Segeln und voller Kraft voraus“ gaben Moderatorin Julia Buchmaier und „Kapitän“ Diem als musikalische Losung zum Entree aus. Recht schmissig kam dieser Konzertmarsch von Klaus Strobel daher. Schon mal auf dem Meer und immer hart am Wind unterwegs, entführten die Instrumentalisten ihr Publikum in die Tiefen des Ozeans und zelebrierten Klaus Doldingers berühmte, aber auch beklemmende Melodien aus dem Film „Das Boot“. Die Besucher erlebten vor ihrem geistigen Auge ein musikalisches Horror-Szenario unter Wasser.

Gleich danach tauchten die Instrumentalisten wieder auf und segelten in ruhigere Gefilde. Mit dem Welthit „Besa me mucho“ - „Küss mich ganz fest“- den vor ihnen schon die Beatles, Elvis Presley, Edith Piaf, Catarina Valente in ihrem Repertoire hatten, sorgten sie für vergnügliche Stimmung. Bei diesem von dem Mexikaner Consuelo Velazquez komponierten Hot ging den Besuchern, nicht aber der Solistin Karin Epple die Puste aus. Ihr Flügelhorn-Solo begeisterte.

Um Frauen und Männer, die für andere durchs Feuer gehen, ging es bei einem Melodienreigen aus dem Film „Backdraft“ (Rauchexplosion). Aktionsgeladen und sehr virtuos setzten die einzelnen Register dieses Leinwand-Epos in Szene. Dass ihm ungarische Musik im Blut liegt, daran ließ der Klarinettist Hannes Heinlein mit seinem Solo keinen Zweifel. Eine Freude ihm zuzuschauen, wie er beim „Czardas“ über die Klappen seines Instrumentes fegte.

Gar nichts mit der Farbe blau hatte das Stück „Variazioni in Blue“ von Jacob de Haan zu tun. Aus diesem Stück waren Blues-Elemente der unterschiedlichsten Kulturen herauszuhören. Wenig fröhlich ging es bei einem Medley der Welterfolge von Creedance Clearwater Revival zu. So schön die Musik auch klang, ging’s bei diesen Ohrwürmern doch um Kritik, Rebellion und den Kampf um Bürgerrechte. Das Woodstock-Festival ließ mit so bekannten Songs, wie „Proud Mary“, „Have you ever seen the rain“ oder „Badmoon rising“ grüßen. Mit dem poppigen Hit „Can‘t help falling in love“ läutete die Kapelle den romantischen Teil des Konzertes ein.

Bei diesem Elvis-Titel wurde den Besuchern schnell klar, dass die Türkheimerin Miriam Schwelle dem Star im weißen Glitzeranzug mit Kragen und Schlaghosen einiges voraus hat. Mit einem Solo brachte sie ihr Altsaxofon buchstäblich zum Singen. Angesichts einer Mixtur unterschiedlicher, klanglicher Genres kamen auch die Freunde volkstümlicher Weisen auf ihre Kosten. Speziell für sie erklang die von Kurt Gäble komponierte „Perger-Polka“.

Die Besucher des Jahreskonzertes mit schönen Tönen zu verwöhnen, war Anliegen des Orchestervereins. So imponierte das Ensemble mit einem Programm von imponierender Klangfülle. Die Musiker verstanden sich gleichermaßen auf rhythmische Präzision und klangliche Strahlkraft. Nicht zu vergessen auch ihr Mut, musikalisches Neuland zu betreten.

Die Kapelle des Orchestervereins zog einmal mehr alle Register ihres Könnens und wurde dafür mit großem Beifall belohnt. Die half als Zugabe Winnetou und Old Shatterhand in den Sattel. Weil das Jahreskonzert am frühen Abend stattfand, kamen auch viele Kinder und junge Leute in seinen Genuss. „Eine sehr probate Form der Nachwuchswerbung“ fand Vorstand Christoph Seitz.

Durchaus kein Pausenfüller war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 20-jährige Treue zum Orchester wurde Josef Zirn ausgezeichnet. ASM-Vorstandsmitglied Peter Fischer belohnte auch Maria Zech, Julia Buchmaier und Johannes Seitz für zehn Jahre im Verein.

Mit dem erfolgreichen Absolvieren des D1-Kurses hat Yvonne Schmidt die erste Sprosse auf der musikalischen Karriereleiter erklommen.

