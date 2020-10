11:00 Uhr

Für Künstler Frank Grabowski wird ein Traum wahr

Plus Der Mindelheimer Künstler Frank Grabowski plant eine ungewöhnliche Live-Performance.

Von Tina Schlegel

Die Corona-Krise ist noch längst nicht überwunden, auch wenn es bereits Funken der Hoffnung gibt. Für Kunst und Kultur bedeutet sie nach wie vor hauptsächlich Stillstand. Tina Schlegel hat mit dem Mindelheimer Künstler Frank Grabowski über neue Wege und Projekte gesprochen.

Welchen Einschnitt bedeutete die Krise für Ihr künstlerisches Schaffen?

Grabowski: Mit dem Lockdown im März begann auch bei mir die Kurzarbeit. Dank meinem Netzwerk konnte ich aber künstlerisch weiterarbeiten. Mein erstes Projekt war eine Herzensangelegenheit. Mein Freund Khurram hat den Reichsadler übernommen, hier habe ich das Farbkonzept der Gasträume entwickelt und gleich unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ die passenden Bilder gemalt.

Und es wird dort auch Musik geben, nicht wahr?

Grabowski: Richtig. Ich vermittelte auch Bands und biete eine Auftrittsmöglichkeit. Auch hierfür nütze ich mein Netzwerk, das ich seit vielen Jahren aufgebaut habe und pflege. Wir fangen an mit Melanie Mau und Martin Schnella am Samstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr.

Der Mindelheimer Künstler Frank Grabowski versteht sich als Träumer und Visionär

Wie wichtig war es denn, gleich wieder Projekte zu haben? Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, da hatte ich das Gefühl, es sei elementar, schon während der Erfüllung eines Projektes gedanklich an einem neuen zu basteln. Macht das den Visionär aus?

Grabowski: Das stimmt, bevor ich an ein Projekt gehe, mache ich mir oft über Wochen und Monate Gedanken dazu. Der Vorteil ist, dass ich in der heißen Phase der Umsetzung sehr gezielt vorgehen kann. In gewisser Weise bin ich beides: ein Träumer und Visionär und manchmal überrasche ich mich selbst.

Und welche Projekte beschäftigten Sie in den letzten Monaten?

Grabowski: Einige meiner Kunden zum Thema Genesis haben mich in den letzten Monaten beauftragt, Bilder für sie zu malen. Da es dieses Jahr mit Urlaub im Ausland schwierig war, habe ich kurz entschlossen die Bilder persönlich ausgeliefert (überwiegend in Niedersachsen) und das Ganze gleich mit einer Deutschland-Reise verbunden. Was auch ein schönes Erlebnis war.

Frank Grabowski will live zur Musik malen

Das kann ich mir gut vorstellen. Und das festigt und erweitert ja auch wieder das Netzwerk. Woran arbeiten Sie aktuell?

Grabowski: Aktuell bereite ich meinen ersten „Auftritt“ vor. Wir planen eine Live-Performance am Samstag, 24 Oktober, im Silvestersaal. Das ist auch so eine Vision, die ich seit Langem in mir trage. Mein Plan war, im Oktober 2020 in einer Zeche im Ruhrgebiet ein Kunst- und Musikevent rund um die Musik meiner Lieblingsband zu veranstalten. Leider kam die Pandemie dazwischen. Umso mehr war ich überrascht als der befreundete Pianist Steffen Waidelich mich darum gebeten hat, ihm Bilder meiner Werke zuzusenden. Ende Juli war der erste Auftritt von Steffen im Tollhaus Karlsruhe, mit meinen Gemälden als Standbilder auf der Leinwand. Ich war so begeistert, dass ich mit Steffen einen meiner Träume verwirklichen werde und erstmalig live zur Musik male und den Entstehungsprozess über Beamer präsentiere.

Alles unter der Voraussetzung, dass der Landkreis von weiteren herben Rückschlägen verschont bleibt.

Grabowski: Genau. Wir hoffen, dass Corona uns da jetzt nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Es gibt ein Hygienekonzept und wir werden die Zahl der Anmeldungen und Registrierungen auf 50 Personen beschränken. Der Eintritt ist frei, wir bitten lediglich um Spenden.

Die Live-Performance ist am Samstag, 24. Oktober, ab 20 Uhr im Silvestersaal in Mindelheim zu sehen., einen Trailer dazu gibt es vorab hier. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Eindrücke von den Werken und Informationen über den Künstler gibt es hier.

