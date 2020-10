13:00 Uhr

Für das Markt Walder Gitarrenduo Saitenspuren war Corona unerträglich nah

Plus Edith Lehner und Norbert Neunzling vom Duo Saitenspuren sind froh, in Zeiten wie diesen nicht auf Konzerte angewiesen zu sein. Wir haben sie zum Interview getroffen.

Von Tina Schlegel

Die Corona-Krise spitzt sich weiter zu und bedeutet nicht erst seit den jüngst verschärften Beschränkungen für Kunst und Kultur hauptsächlich Stillstand. Tina Schlegel hat sich mit Edith Lehner und Norbert Neunzling vom Gitarrenduo Saitenspuren über die Nähe der Krise und ihre neue CD unterhalten.

Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer im Sommer sieht es nun so aus, als hätte die Corona-Krise uns wieder fest im Griff. Welche Einschränkungen erfahrt Ihr denn seit März?

Wir hatten ein sehr schönes Programm für unsere Saitenspuren-Konzerte erarbeitet. Die Absagen kamen jedoch so früh, dass wir nicht ewig ins Leere geübt haben. Die Probenarbeit für Konzerte liegt definitiv noch auf Eis, wir hoffen auf nächstes Frühjahr.

Immerhin gibt es eine neue CD von Euch. War die Arbeit daran hilfreich während der Krise?

Wir wollten die CD eigentlich zu Beginn unserer Konzerte in diesem Frühjahr fertig haben. Durch die Absage der Konzerte konnten wir uns etwas mehr Zeit lassen. Von der Motivation her, war es eher schwierig, da sich unsere CDs vor allem bei den Konzerten verkaufen. Aber es ist schon ein tolles Gefühl, sie jetzt fertig in Händen zu halten.

Und was verbirgt sich hinter der „3“ als Titel Eurer neuen CD?

Wir haben sie einfach „3“ genannt. Es ist unsere dritte CD, es sind drei Komponisten (Ferdinando Carulli, Johann Kaspar Mertz und Fernando Sor) und wir spielen auf drei verschiedenen Gitarren. Es ist eine romantische CD. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis.

Ein gutes Projekt zu haben und dann erfolgreich abzuschließen, ist sicher das Beste, was einem in dieser Zeit passieren kann. Woran arbeitet Ihr denn aktuell?

Wir machen Aufnahmen für unseren YouTube-Kanal mit gemischtem Programm, das reicht von kurzen Duos mit Unterrichtsliteratur bis zu vergessenen Kompositionen der Klassik und Romantik. Jeden Freitag gibt es ein neues Video von uns.

Das klingt sehr gut. Wie geht es Euch persönlich mit der Krise?

Am Anfang war diese Krankheit für mich weit weg. Ich bin gesund und fit, was soll schon passieren. Aber dann gab es einen Todesfall in der entfernten Verwandtschaft. Er war erst Anfang 40, schlank, keine Vorerkrankungen. Und plötzlich ist diese Krankheit unerträglich nah. Ungefähr einen Monat später erkrankten zwei weitere Verwandte, zu denen ich als Kind viel Kontakt hatte. Er konnte sich zu Hause auskurieren, sie war drei Wochen auf der Intensivstation. Auch eine ehemalige Schülerin von mir ist in der Osterzeit schwer an Covid19 erkrankt und jetzt immer noch nicht wieder fit. Es ist grausam, was diese Krankheit anrichtet.

Wie empfindest Du die Einschränkungen und die Diskussionen, die jetzt von den Gegnern der Maßnahmen geführt werden?

Mich nerven die Einschränkungen auch. Ich hätte gern mein altes Leben zurück. Aber es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Mund-Nasenschutz und Abstandhalten helfen, die Infektionsgefahr zu verringern, und zwar vor allem für mein Gegenüber. Also setz ich die Maske auf und halte Abstand. Ich finde, wenn es nur darum ginge, mich selbst zu schützen, könnte ich frei entscheiden, ob ich diesen Schutz will oder nicht. Aber es geht darum, andere zu schützen und da hört für mich diese Freiheit auf.

Ihr unterrichtet beide ja auch, habt also zwei Standbeine. Wie wichtig war das? Was würdet Ihr Euch wünschen?

Die viel gelobten Hilfen für Musiker und Künstler, gehen an der Lebensrealität der Betroffenen komplett vorbei. Die Soforthilfen waren für die Betriebsausgaben gedacht, Musiker haben aber kaum Betriebsausgaben. Was für viele wegbrach, war das Einkommen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Wir sind froh, dass wir nicht auf Konzerte angewiesen sind, zudem wir auch leidenschaftlich gern unterrichten. Ich würde mir wünschen, dass unsere konzertierenden Kollegen, denen jetzt sämtliche Einnahmen weggebrochen sind, Hilfe bekommen, die diesen Namen auch verdient.

Ängste und existenzielle Sorgen sind gewiss lähmend für viele. Hilft Euch denn die Musik gegen die Angst?

Musik bietet für mich immer ein Ventil für meine Gefühle und Angst gehört natürlich auch dazu. Wenn ich Gitarre spiele, denke ich nicht mehr an die Realität. Ich tauche ein in eine andere Welt, die einfach nur schön ist.

Wer auch abtauchen möchte in die musikalischen Welten von Edith Lehner und Norbert Neunzling alias Saitenspuren findet weitere Informationen auf der Webseite www.saitenspuren.de bei Facebook sowie bei Youtube und natürlich auf der neuen CD „3“.

