vor 29 Min.

Für die Kultur fallen sogar alle (Partei-)Schranken

Der Vorverkauf für die vier Kultur-Gut-Tage der „Aktion Hoffnung“ auf Gut Ostettringen hat jetzt begonnen

Von Maria Schmid

Es ist wieder soweit. Der Herbst zeigt sich mit seiner überwältigenden Farbenpracht von seiner schönsten Seite. Dass dazu die Kulturveranstaltungen im Gut Ost-Ettringen gehören, das ist eine liebgewonnene Tradition. So hat das Team um Geschäftsführer Johannes Müller von Kultur-Gut 2019 der „Aktion Hoffnung“ auch in diesem Oktober Künstler mit sehr unterschiedlichen Darbietungen engagiert, um die Gäste zu erfreuen.

Mit dem Verkaufserlös wird in diesem Jahr das Straßenkinder-Zentrum der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Wau und Kuajok im Südsudan unterstützt. 500 bis 950 Kinder und Jugendliche leben dort auf der Straße. Von ihnen ist der Großteil männlich. Es gibt viele Gründe dafür, kulturelle Familientraditionen, große Armut und Migration.

Der Vorverkauf für die vier Veranstaltungen hat bereits begonnen. Die Besucher können sich unter anderem am Gospelchor der Pfarrei St. Ulrich und Afra Augsburg mit seinem Programm „Glory Halleluja“ unter der Leitung von Organist, Kirchenmusiker und Pianist Peter Bader, erfreuen. Ein Höhepunkt an diesem Abend ist Agnes Reiter an ihrem Saxofon, alles mit schwungvollen Klangbildern.

Auf die Bühne kommt auch das Ensemble „Chansons d’amour … et d’automne“ mit Stefan Edelmann und seiner Band. Zu hören sind Chansons von Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Benjamin Biolay und anderen. Mundartdichterin Waltraud Mair liest ihre „Heitere Alltagsgeschichten“, dazukommen die Plesser Straßenmusikanten.

Magisch wird es am letzten Veranstaltungstag. Es gibt „Zauberspaß“ für Groß und Klein mit Magic Martin. Bei allen vier Veranstaltungen bleiben gewiss keine Wünsche offen. Das empfinden auch Karin Stippler, Andrea Hasler und Gerold Bittner vom Team Kultur-Gut, sind sie doch seit Jahren aktiv dabei. Gerold Bittner (Freie Wähler) ist Förster und im Kulturausschuss der Gemeinde Ettringen aktiv. Er freut sich auf Waltraud Mair, sie direkt zu erleben und nicht nur im Fernsehen zu sehen. Seit 2014 ist er im Kulturausschuss der Gemeinde aktiv.

Gemeinsam mit Bürgermeister Robert Sturm von der CSU war er vor einigen Jahren unterwegs um Plakate für die Kultur-Gut-Veranstaltungen in Ettringen anzubringen. Gerold Bittner erzählt, einen Bürger habe das sehr irritiert. Sturm und Bittner brachten gemeinsam ein Werbeplakat für die anstehenden Wahlen an? Sie gehörten doch schließlich zu unterschiedlichen Fraktionen. Nun, nach der Aufklärung, um welches Plakat es sich handelte, konnte darüber herzlich gelacht werden.

Andrea Hasler ist Schneiderin und hat sich wieder intensiv für die ansprechende Dekoration eingesetzt, ob im Foyer, im Saal oder rund um die Bühne. Sie freut sich sehr, seit drei Jahren ihre Ideen umsetzen zu können. Sie sorgt auch dafür, dass die Gäste kulinarisch bestens versorgt werden.

Dass sie dafür auch von den Gästen immer wieder gelobt wird, ist mehr als verdient. Karin Stippler ist seit mehr als sechs Jahren, unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, für Plakate, Flyer und vieles andere zuständig. Gibt es doch das ganze Jahr über Termine um passende Veranstaltungen zu besuchen und für die neuen Kultur-Gut-Tage zu buchen. Dass alles klappt, ist mit einer guten Prise Nervenkitzel verbunden. Auf Anfrage für eine Musicalgruppe hieß es einmal vom Veranstalter, wie groß der Saal und die Bühne sei?

Ihr Ensemble umfasse immerhin 200 Teilnehmer. Nun, man einigte sich auf sechs Künstler und der Musical-Abend war gerettet. Und, sind die Künstler immer pünktlich um 18 Uhr zum Soundtrack bereit? Da kann es passieren, dass sie eine halbe Stunde später kommen. Aber das ist für Profis kein Problem. Der Beginn ist immer rechtzeitig gewährleistet. Johannes Müller betont, dass insgesamt elf Mitarbeiter im Team sind, die im Hintergrund dafür sorgen, dass alles klappt und die Veranstaltungen gut laufen.

bei der Mindelheimer Zeitung: Telefon 08261/9913-75, Mindelheimer Zeitung Geschäftsstelle Bad Wörishofen: Telefon 08247/35035, Sparkasse Ettringen: Telefon 08249/9696-20, Aktion Hoffnung: Telefon 08249/9685-0, Apotheke Ettringen: Telefon 08249/1537.

www.aktion-hoffnung.de

Themen folgen