Für diese Familie aus dem Unterallgäu ist weniger mehr

Plus Holger und Birgit Salvasohn aus Kronburg haben eine alternative Lebensweise gewählt: Sie besitzen weder Auto noch Internet oder Kühlschrank. Warum Selbstversorgung für sie viele Vorteile hat

Von Franz Kustermann

Sie leben weitgehend als Selbstversorger – kommen ohne Arztbesuch, Auto und Internet aus. Nicht wegzudenken ist bei Birgit und Holger Salvasohn dafür das folgsame Eselsgespann, mit dessen Hilfe die Familie ihre Feldarbeiten erledigt. Die Lebensform, die das Kronburger Paar gewählt hat, unterscheidet sich deutlich von jener der meisten anderen Menschen – doch für die beiden ist sie rasch erklärt: „Wir sind nicht bescheiden – das ist nur der Unterschied zwischen Qualität und Quantität“, sagen Birgit und Holger Salvasohn: „Wir legen hohen Wert auf ganz hohe Qualität.“

Kurze Flüge finden die Unterallgäuer "unanständig"

Fliegen innerhalb Europas finden sie „unanständig, insbesondere wenn man für acht Euro von Tiflis nach Memmingen und nach einer Nacht für zwölf Euro wieder in Richtung Bukarest zurückfliegt“. Derlei liegt der Familie fern – es ist die Selbstversorgung, aus der sie Lebensfreude schöpft: eine Freude an Landwirtschaft und Natur, am Wachsen und Gedeihen der Pflanzen. Außerdem möchten beide nicht das Gefühl von „Unabhängigkeit und Sicherheit“ missen, das für sie damit einhergeht.

Ein Beispiel: Während andere im Zuge der Corona-Krise panisch die Läden leer gekauft hätten, gingen die beiden stattdessen einfach in den eigenen Keller oder Garten, um von dort Einweckgläser und Heilkräuter zu holen – ganz ohne sich Sorgen zu machen. „Wirtschaftlich ist die Corona-Krise an uns spurlos vorbeigegangen“, sagt Zimmermann Holger Salvasohn. Dennoch haben die mit dem Virus verbundenen Einschränkungen auch das alternativ lebende Ehepaar hart getroffen: Der 51-Jährige hätte nämlich gerne seine in Wien lebende Tochter mit dem Fahrrad besucht. Seine Frau vermisst vor allem die fröhlichen Feste und die Geselligkeit in der Gemeinde – ihrer Meinung nach das, was das Leben im idyllischen Illerwinkel erst richtig lebenswert macht.

Nicht nur seine Kartoffeln baut Salvasohn selbst an: Getreide wie Roggen und Dinkel mäht er mit Sichel oder Sense, drischt es mit Dreschflegel oder einem Stiftendrescher aus und mahlt dann das Korn. Seine Frau backt im Küchenherd daraus das Brot. Im ehemaligen Eisweiher unterhalb des Kronburger Schlosses hält die Familie außerdem Fische: Karpfen, Rotfedern und Karauschen. Und lange Zeit weideten auf einem Bauplatz, den niemand mähen wollte, Schafe des Ehepaars. Für ihre Hühner bauen die Salvasohns auf brachliegendem Gelände Körnermais an, das Unkraut wird dabei von Hand ausgehackt. Zum Pflügen, Eggen und Striegeln des Ackers werden die beiden Esel eingespannt.

Die Kronburger Esel kamen an ihre Grenzen

Vor zwei Jahren allerdings tat – zum ersten Mal für beide – der Einsatz fossiler Energie not: 20 Liter Benzin wurden für eine Ackerfräse gebraucht, „weil beide 20- und 25-jährigen Esel und auch wir älter geworden sind“. Für ihren Acker setzt die Familie auf die traditionelle „Dreifelder-Wirtschaft“: mit Winter-, Sommergetreide und Hackfrüchten. Es seien Felder, die sonst keiner habe bewirtschaften wollen, erzählt Holger Salvasohn. Das Getreide wird von Hand gesät; beim Mais wird jedes Korn einzeln in die Erde „gestupft“: für zwei Hähne und die Hühner.

Auf dem heimischen Holzherd wird viel eingekocht

Für die eigene Nahrung benötigt der besondere Haushalt weder Gefriertruhe noch Kühlschrank: Fleisch, Obst und Beeren werden auf dem heimischen Holzherd eingekocht und in Einmachgläsern für lange Zeit haltbar gemacht. Und auch ein Auto hat die Familie nicht – zumal Holger Salvasohn auch keinen Führerschein besitzt. Vom Reisen hat ihn das nicht abgehalten: Als er mit seiner Zimmererlehre fertig war, ging Salvasohn nämlich drei Jahre lange auf die Walz, die ihn bis nach Norwegen, Indien und Nepal führte. Die Sprachbarriere stellte da kein unüberbrückbares Hindernis dar: „Mit Englisch kommt man überall durch“, erzählt der 51-Jährige, der zwölf Jahre lang in einer Legauer Stallbaufirma arbeitete und nun seit fast zwei Jahren eine feste Anstellung beim Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren hat. Ein Wirkungsbereich, der ihm liegt: „Begeistert von der Denkmalpflege“ vermisst er im Öffentlichen Dienst und angesichts von Entscheidungsprozessen in mehreren Instanzen allerdings die Möglichkeit, Dinge einfach auf dem „kleinen Dienstweg“ zu erledigen. Zudem bedauert der Zimmermann, dass „die handwerkliche Arbeit von Bauforschern wenig geschätzt“ werde. Für sich selbst setzt Salvasohn nun in seinem „Lebensabschnitt über 50“ auf Konzentration. Auf Beschränkung, „auf das, was wirklich wichtig ist“.

Dem ewigen Streben nach mehr kann Salvasohn nichts abgewinnen. Er nennt einen Bereich, bei dem die Widersinnigkeit für ihn klar auf der Hand liegt: „Das ewige Wirtschaftswachstum fährt irgendwann an einen Stock – das ist gegen die Natur!“

