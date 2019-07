vor 17 Min.

Für mehr natürliche Vielfalt

Endspurt bei der Aktion „Jeder Quadratmeter zählt“

Wer im eigenen Garten zur Artenvielfalt beitragen und sich noch an der Aktion „Jeder Quadratmeter zählt – für heimische Natur“ beteiligen möchte, muss sich beeilen: Spätestens am morgigen Donnerstag, 11. Juli, sollten die Vorher-Nachher-Fotos bei der Ortsgruppe Mindelheim, Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu, Bund Naturschutz in Bayern e. V., Postfach 1142 in 87719 Mindelheim liegen. Wer die Bilder per Mail an info@jeder-m2-zaehlt.de schickt, hat noch einen Tag länger bis Freitag, 12. Juli, Zeit.

Auf der Homepage der Aktion unter www.jederm2zaehlt.de finden Kurzentschlossene Last-Minute-Ideen, die man leicht umsetzen kann. So können zum Beispiel eine Tränke, ein Sumpfbeet, eine Totholz-Ecke oder ein Käfer-Keller den Kleintieren im Garten helfen. Denn wie Initiatorin Silke Lotterbach erklärt: „Vielfältige Strukturen im heimischen Garten sind ebenso wichtig wie bunte Blüten und Pflanzen.“

Geraden an heißen Sommertagen seien zum Beispiel Tränken mit frischem Wasser für Wildbienen oder Igel lebensnotwendig. Wichtig sind dabei laut Lotterbach ein flacher und griffiger Rand oder eine „Ausstiegshilfe“ wie ein dicker Ast oder große Steine. Eine besonders dekorative Tränke hat beispielsweise die Jugendgruppe Nassenbeuren gestaltet. Die Jugendlichen zwischenneun und 19 Jahren um Marlene Birkle und Manuela Schlögel haben ein Loch ausgehoben und danach auf Teichfolie und Verputzgitter betoniert. Die Anleitung dazu ist ebenfalls auf der Homepage der Aktion zu sehen. Die Naturschutzaktion wird in den kommenden Tagen noch von folgenden Veranstaltungen begleitet:

12. Juli: Ausstellung der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Türkheim-Ettringen unter dem Motto „Tatort Garten – Ödnis oder Oase“ im Kleinen Schloss in Türkheim

18. Juli: Im Foyer der Sparkasse Mindelheim sind bis Dienstag, 30. Juli, die Ergebnisse der Aktion „Jeder Quadratmeter zählt“ zu sehen.

Leo Rasch von der LBV-Ortsgruppe Wertachtal bietet bei trockenem Wetter unter dem Titel „Fledermäuse – Akrobaten der Nacht“ eine Nachtwanderung an. Mithilfe von Fledermausdetektoren können die Teilnehmer Fledermäuse hören und im Schein der Taschenlampe bei ihrem akrobatischen Flug beobachten. Treffpunkt ist um 21 Uhr an der Vogelvoliere im Kurpark von Bad Wörishofen. (baus)

