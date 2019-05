15.05.2019

„Fund-Kuh“: Polizei sucht Besitzer

In Tussenhausen ist ein Rind zugelaufen

Eine Kuh, die plötzlich auf einer Weide bei Tussenhausen stand, gibt der Polizei Rätsel auf. Am Montag hatte sich ein Landwirt aus Tussenhausen gemeldet, dass sich eine fremde Kuh zu seinen Tieren auf einer Weide südlich von Tussenhausen gesellt hat. Das Rind wurde bereits am Freitag zuvor und über das Wochenende mehrmals im Bereich Tussenhausen und Markt Wald gesichtet. Am Montag suchte es dann offenbar Kontakt zu seinen Artgenossen und ist in die umzäunte Weide des Landwirts „eingebrochen“, wie die Polizei berichtet.

Weil das Tier aber keine Ohrenmarke trägt - und offenbar nie getragen hat - lässt sich auch kein Halter ermitteln. Es handelt sich bei dem Tier um ein Pinzgauer Rind - weshalb das Veterinäramt und das Landwirtschaftsamt laut Polizei bei sämtlichen Haltern dieser Rinderrasse angefragt haben: ohne Ergebnis. Nirgendwo wird eine Kuh vermisst.

Die Polizei Bad Wörishofen sucht nun öffentlich nach Hinweisen zum Halter oder Besitzer der „Fund-Kuh“, Telefon 08247/96800. Das Tier ist derweil bei dem Bauern untergebracht, der sie auch gefunden hat. (home)

Themen Folgen