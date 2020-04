vor 53 Min.

Funkelnde Pracht: Wer die Milchstraße sehen will, muss früh raus

Der klare Nachthimmel bot beste Bedingungen für Fotojäger wie Florian Blochum aus Bad Wörishofen.

Dieser sehr späte Spaziergang hat sich gelohnt. Florian Blochum aus Bad Wörishofen hat das prächtige Band der Milchstraße am Himmel über Bad Wörishofen abgelichtet. „Die Nächte sind im Moment einfach perfekt dafür“, sagt Blochum. „Allerdings muss man dafür mitten in der Nacht aufstehen oder erst gar nicht ins Bett gehen“, merkt er an.

Das Zentrum der Milchstraße sei zwischen 2 und 4 Uhr zu sehen. Neben der nötigen fotografischen Technik muss man für so ein beeindruckendes Foto aber auch das richtige Plätzchen finden. Florian Blochum ist dazu von Schlingen in Richtung Rieden gewandert und hat dabei Landschaft und Nachthimmel im Bild vereint.

