Furioses Comeback mit der Lizenz zum Lachen

Türkheimer Theaterverein feiert nach mehrjähriger Bühnenpause eine umjubelte Rückkehr. Wer wissen will, ob das Schlosshotel noch zu retten ist: Die Lachmuskeln der Besucher werden noch mehrere Male strapaziert

Von Franz Issing

Die Gäste bleiben aus, die Zinnen bröckeln ab. Über dem maroden Burghotel „Schlosshof“ kreist der Pleitegeier. Die einzigen Bewohner, zwei liebreizende Geister, ein kopfloser Hoteldirektor und seine beiden Mitarbeiterinnen hoffen, dass der Rubel binnen zehn Tagen wieder rollt und so der Abriss der einstigen Nobelherberge in letzter Minute noch verhindert werden kann. Während sie noch darüber nachdenken, wie man schnell schwarze Zahlen schreibt, naht Rettung.

Unverhofft reist eine illustre, scheinbar zahlungskräftige Gästeschar an. Darunter allerdings auch der Spion einer mysteriösen „Finanz- und Bilanz AG“, den es zu entlarven gilt. Hinter der verworrenen Geschichte steeckt das Ensemble des Theatervereins Türkheim, das nach vier Jahren Pause mit seinem neuen Regisseur Manfred Maier wieder den Vorhang im katholischen Pfarrheim hochzieht. In dem Dreiakter „Burghotel Schlosshof - Kredit wird nicht gewährt“ aus der Feder von Evelyn Köster wird gestritten, gerätselt, verführt, mit großen Summen jongliert und verheimlicht, was das Zeug hält.

Und zwischendurch schießt auch Amor seine Liebespfeile ab. Da ist eine junge Frau, die sich als Zimmer nur das Burgverlies leisten kann und nach ihrer leiblichen Mutter sucht, während gleich zwei Heiratsschwindler betuchten Gästen den Hof machen, ihnen ein Sex-Serum in den Kakao schütten und auch sonst vor nichts zurückschrecken.

Zwei Stunden lang atttackierten die engagierten Laiendarsteller bei der Premiere wie richtige Profis die Lachmuskeln der Zuschauer. Die erlebten ein in jeder Hinsicht turbulentes Geschehen, bei dem es bisweilen auch recht gespenstisch zuging. Die Türkheimer Theaterleute scheinen eine Lizenz zum Lachen zu haben. Man darf ihnen temperamentvolles Agieren, viel Liebe zum Detail wie auch Mut zur bissigen Pointe bescheinigen.

Verblüffend, wieviel Leidenschaft Edith Harzenetter in ihre Rolle als Hotelgast Elvira von Zickenmeyer investierte und Nachwuchstalent Elvira Knopp als Michaela Grauer ihren Sohn Rüdiger, alias Wolfgang Wilhelm umwarb. Auch den übrigen Mimen waren ihre Rollen, wie auf den Leib geschnitten. Ihre Mimik und Gestik überzeugte und löste viel Gelächter aus.

Wie Josef Manzl als Hoteldirektor Helmwald Fröhlitsch zogen auch Christine Huchler als Empfangsdame Pitrella Partinowa und Heidi Sackmann als Barfrau Hannelore Prügelhausen alle Register ihres kommödiantischen Könnens. Schützenhilfe leisteten ihnen dabei Annette Djekanovic als Heiratsschwindlerin und der in der gleichen Branche tätige Ernst Gehring, alias Andre‘Faber.

Ein großes Kompliment auch den Burg- und Schlossgeistern Iris Stiefvatter und Andrea Plettrichs, die im „Verborgenen“, sprich hingter den Kulissen von längst vergangenen Zeiten schwärmten.

Viel belacht auch Spielleiter Manfred Maier, der einen „verlorenen Gast“ mimte, stumm über die Bühne sauste und nie sein Zimmer fand. Mit viel Spielwitz verteilten die Schauspieler ihre „Knallbonbons“ an die Zuschauer, die sich am Ende einig waren: „Das war ein fantastischer Theaterspaß für die ganze Familie“.

Termine Wer nun erfahren will, ob das Burghotel „Schlosshof“ noch zu retten ist, hat dazu bei einem Besuch am Samstag, 14, April um 19.30 Uhr sowie an den Sonntagen, 15. und 22. April jeweils um 18 Uhr noch Gelegenheit.