vor 52 Min.

Fusion der Maschinenringe

Warum eine Partnerschaft zwischen Memmingen und Mindelheim derzeit nicht die erste Wahl ist

Die Zahl der Betriebe nimmt Jahr für Jahr ab und die verbleibenden Bauernhöfe im Unterallgäu werden immer größer. Dieser sogenannte Strukturwandel in der Landwirtschaft hat auch Folgen für die Maschinen- und Betriebshilfsringe. Seit rund drei Jahren laufen Gespräche über mögliche Fusionen, um so die Schlagkraft zu verbessern. Die eigentlich naheliegende Lösung eines Zusammengehens der Maschinenringe Mindelheim und Memmingen auf Landkreisebene ist derzeit aber offenbar kein Thema.

Die Memminger arbeiten seit 2007 mit dem Maschinenring in Augsburg zusammen. In diese Partnerschaft hätte ursprünglich auch der Maschinenring Mindelheim aufgenommen werden sollen. Das sagte der Geschäftsführer des Maschinenrings Memmingen, Peter Christmann. Die Einigung war eigentlich schon in greifbarer Nähe, als einen Tag vor Vertragsunterzeichnung die Mindelheimer abgesprungen sind, so Christmann. Von Mindelheimer Seite heißt es, Memmingen sei das Gebilde zusammen mit Augsburg und Mindelheim zu groß geworden.

Jetzt wollen die Mindelheimer sich mit Günzburg-Neu-Ulm zusammenschließen. Eine Abstimmung über die Fusion soll auf der Generalversammlung des Maschinenrings Mindelheim am Donnerstag, 28. März, im Gasthof Stern in Rammingen erfolgen. Beginn ist um 20 Uhr. Christian Saumweber vom Mindelheimer Maschinenring sagte, Mindelheim habe nach wie vor großes Interesse an einer geordneten Zusammenarbeit mit Memmingen.

Schon am morgigen Donnerstag, 14. März, hält der Maschinenring Memmingen um 20 Uhr in der Festhalle Benningen seine Jahreshauptversammlung ab. Da sind auch Gäste willkommen. Peter Christmann sagte, an dem Abend werde auch ein klares Signal in Richtung Mindelheim gesendet. Der Memminger Maschinenring will umziehen.

Nach 40 Jahren in Memmingen soll in Erkheim neu gebaut werden. Damit würde das Büro in der Mitte des Landkreises liegen. Christmann fügte an, dass Memmingen eine Unterallgäuer Lösung begrüßen würde. Alfons Kerler vom Mindelheimer Maschinenring sagt, die Tür für Memmingen sei weiter offen. (jsto)

