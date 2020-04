14:00 Uhr

Fußball in der Coronakrise kommt teuer zu stehen

Ein Spaß mit teuren Folgen: Weil sie in der Öffentlichkeit beim Fußball spielen erwischt wurden, müssen sechs Männer jetzt mit einer Strafe rechnen.

Die sechs Männer im Alter von 19 bis 33 Jahren spielten am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße Fußball. Da dies gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen verstößt, wurde den Kickern ein Platzverweis erteilt. Gegen alle sechs wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, so die Polizei.

