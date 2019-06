vor 22 Min.

Gaffer filmen Rettungsaktion

Ein Rettungseinsatz in Mindelheim wurde von mehreren Gaffern gefilmt.

80-Jährige prallt mit Auto gegen Baum im Mindelheimer Europa-Kreisel. Was danach geschah, kritisiert die Polizei in scharfer Form.

Eine 80-jährige Frau ist mit ihrem Auto am Freitag am Mindelheimer Europa-Kreisverkehr verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin vermutlich aufgrund körperlicher Beschwerden die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen fuhr gegen 12 Uhr ungebremst in den Kreisverkehr, streifte dabei einen Fahnenmast sowie zwei Blumenkästen und prallte dann gegen einen Baum.

Die 80-Jährige war zunächst im Auto eingeklemmt, konnte jedoch von herbeieilenden Passanten beruhigt und versorgt werden. Die Autotür ließ sich ohne technisches Gerät öffnen. Nach dem Unfall war der Kreisverkehr für etwa eine Stunde gesperrt. Die 80-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der vorbeilaufenden Passanten seien zeitweise bis zu 40 Schaulustige vor Ort gewesen, teilte die Polizei am Wochenende mit. „Die Kräfte der Feuerwehr und der Polizei waren teilweise mehr damit beschäftigt, Gaffer von der Unfallstelle fernzuhalten, wie ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen“, kritisiert ein Polizeisprecher. Zudem sei die Unfallstelle sowie die Rettung der Frau von mehreren Personen mit dem Handy gefilmt worden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Veröffentlichen dieses Bildmaterials strafbar ist und konsequent verfolgt werde. „Zudem bliebt es moralisch verwerflich, die Rettung einer verunfallten Person zu filmen“, teilt die Polizei mit. (mz)

