Ganz großes Kino für die Wissenschaft

Der Förderkreis Türkheim setzt mit der dritten Auflage der „Wissenschaftswoche“ neue Maßstäbe. Vom 11. bis 20. Oktober werden wissenschaftliche Themen anschaulich und verständlich erklärt

Von Franz Issing

Wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt, darf man sich bekanntlich etwas wünschen. Nun, der Förderkreis Türkheim wünschte sich vor zwei Jahren, dass die Wissenschaftstage kein einmaliges Event bleiben und eine Neuauflage erfahren. So haben sich Vorsitzender Manfred Schweigert und sein Team wieder mächtig ins Zeug gelegt, um bei der Bevölkerung Interesse und Neugier für die Abläufe im Universum zu wecken.

Geboten wird vom Freitag, 11. Oktober, bis Sonntag, 20 Oktober, wieder ganz großes Kino. Das Thema „Vom Sternenstaub zum Urzeitkrebs – wie das Leben entstand“ greift den roten Faden der Wissenschaftstage von 2017 auf. In diesem Jahr steht also die Entstehung des Lebens im Focus. Neun öffentliche wie auch fünf schulinterne Veranstaltungen, dass eine Investition in Wissen noch immer die besten Zinsen bringt.

Der Startschuss für die zweiten Wissenschaftstage fällt am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Filmhaus Huber. In einem Dokumentarfilm mit dem Titel „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ geht es am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr um eine aufregende Schnitzeljagd um die Erde. Das Kino-Abenteuer entschlüsselt den Besuchern die Geheimnisse eines aktiven Vulkans, führt sie in die kalte Arktis und in die Tiefen des Pazifiks.

Eine Filmreise um die Welt konfrontiert am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr mit der Kraft der Natur. Im Filmhaus Huber flimmert der Streifen „So haben sie die Welt noch nie erlebt“ über die Leinwand. Auf die Suche nach dem Leben, macht sich bei einem Vortrag am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr im 7-Schwabensaal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Lars Hoppe, Vorstandsmitglied der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren. Der Referent geht unter anderem der Frage nach: „Sind wir allein im Weltall und gibt es noch irgendwo Leben auf einem Planeten außerhalb des Sonnensystems?“

Woher kommen wir? Wie entstanden Erde und Mond? Warum hat sich auf unserem Planeten Leben entwickelt? Solch zentrale Fragen unserer Existenz beantwortet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Harald Steinmüller. Der Chef der Volkssternwarte Ottobeuren skizziert den gegenwärtigen Stand der Biosphäre, nennt Faktoren, die Einfluss auf das Weltklima haben und berichtet von faszinierenden Zufällen. Die Entwicklung von toter Materie zu lebenden Organismen, vom Einzeller über den ersten Schritt des Menschen auf dem Festland bis zu einem ersten Gehversuch auf dem Mond erklärt anschaulich der Kosmologe, Mathematiker und Grundlagenforscher Josef M. Gaßner am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Am Samstag, 13. Oktober, lädt der Förderkreis Türkheim zu einem ganztägigen Busausflug ins Urzeitmuseum Taufkirchen und zu einem Abstecher ins Münchner Museum „Mensch und Natur“ ein. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Parkplatz der Mittelschule in der Oberjägerstraße 7. Anmeldungen sind bis 30. September 2019 erwünscht.

Damit nicht genug der Veranstaltungen und Exkursionen. So nimmt Leo Rasch Leute die sich für urzeitliche Wesen, Pflanzen und Steine interessieren, mit auf eine Wanderung entlang der Wertach. Treffpunkt ist am 15. Oktober um 15 Uhr an der Türkheimer Wertachbrücke. Bei diesem Ausflug gibt es auch Antwort auf die Frage, wie es an dem Fluss wohl vor 10.000 und mehr Jahren ausgesehen hat. Eine halbtägige Exkursion mit Dominic Hildebrandt (Student der Geowissenschaften) führt am Donnerstag, 17. Oktober, um 14 Uhr zu den Feg-Sandflächen, der „Alm“ von Amberg. Die Besucher erfahren erste Forschungsergebnisse zur Entstehung des Feg-Sandes, die bis dato weitgehend unklar war.

Mit einem Mitmachtag erreichen die Wissenschaftstage am Samstag, 19. Oktober, in der Sporthalle des Gymnasiums schließlich ihren Höhepunkt. Von 11 bis 15 Uhr wird „Wissenschaft zum Anfassen geboten“. In einem Labor kann man Urzeitfunde sieben, Lebewesen im Teich beobachten oder auch Triopse züchten. Ausgestellt sind dort auch die Bilder eines Schulmal-Wettbewerbs. Auf einem Parcours tickt eine Zeitgeschichten-Uhr. Sie schlägt „vom Urknall bis heute“. Um 17 Uhr beantwortet Josef M. Gaßner die Frage „Was hat das Universum mit mir zu tun“.

Auch an Nachwuchsforscher ist gedacht. Sie können sich Gesicht oder Arme mit Dino-Tattoos, Sternen oder Planeten bemalen lassen. Für die Wissenschaftstage hat sich der Förderkreis auch die Türkheimer Schulen ins Boot geholt. Mit Themen, wie „Vom blauen Planeten im All über die Entwicklung des Lebens auf der Erde - 4,6 Milliarden Jahre Weltgeschichte in einer Stunde“, wie auch „Bauplan des Lebens aus biochemischer Sicht“ werden die jungen Leute mit allen Facetten der Entstehung des Lebens vertraut gemacht.

Warum die Schulen mitmachen? „Wir haben Spaß am Forschen und Entdecken und setzen Ideen kreativ um“, begründet Rektorin Barbara Engel von der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ihre Teilnahme und auch Schulleiter Josef Reif vom Joseph-Bernhart-Gymnasium ist vom Programm der Wissenschaftstage sehr angetan. „In einer immer komplexer werdenden Welt ist ein breites naturwissenschaftliches Verständnis unabdingbar“, äußert er sich. Ähnlich sieht dies auch Landrat Hans-Joachim Weirather: „Jung und Alt in den Bann der Wissenschaft zu ziehen, ist eine lohnende Aufgabe“, macht er deutlich.

