Ganzjähriger Weihnachtsfriede in Mindelheim

Der Bürgermeister lobt das gute Miteinander im Stadtrat und seine Stellvertreter loben ihn. Warum Stephan Winter die Kreisstadt bestens aufgestellt sieht.

Von Johann Stoll

Der Weihnachtsfrieden in Mindelheim dauert 365 Tage im Jahr. Konstruktiv, kollegial, menschlich angenehm – so beschrieb Bürgermeister Stephan Winter am Montagabend das Arbeitsklima im Mindelheimer Stadtrat. Die beiden Stellvertreter Hans-Georg Wawra und Roland Ahne blieben auf der Jahresschlusssitzung des Stadtrates im Silvestersaal nichts schuldig: Dass Mindelheim noch schöner geworden sei, dazu habe der Stadtrat beigetragen. Und: Bürgermeister Stephan Winter leiste ein enormes Arbeitspensum mit höchster Qualität, lobte Ahne.

Im festlich geschmückten Silvestersaal waren neben den aktuellen Stadträten auch verdiente Kommunalpolitiker früherer Tage mit ihren Partnern geladen sowie die Amtsleiter, Ehrenbürger Olli Hirle und Manfred Schmid sowie die Ehrenringträger. Bürgermeister Winter nutzte den Abend vor allem dazu, Dank allen Mitarbeitern, dem Stadtrat und Vereinsverantwortlichen zu sagen. Die Zusammenarbeit mit seinen beiden Stellvertretern sei stets hervorragend gewesen. Darüber hinaus gab er einen Überblick, wo Mindelheim derzeit steht.

Touristen gaben 6,6 Millionen Euro in Mindelheim aus

Im Stadtrat herrsche nicht immer Einigkeit. Aber der Meinung des anderen werde immer mit Respekt begegnet, sagte Winter. Wawra sagte: „Ich freue mich, dass ich so einem Stadtrat angehören darf.“

Die Stadt steht laut Winter unverändert gut da. Die Arbeitslosenquote liegt bei 1,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt stieg auf 12.017. Der Bürgermeister vermeldete 1492 Betriebe – neun mehr als vor einem Jahr.

Auch bei Gästen punktet Mindelheim. 56.000 Übernachtungen wurden heuer gezählt. 6,6 Millionen Euro geben die Touristen laut Winter im Jahr in Mindelheim aus.

Im Schnellritt durchs Jahr erwähnte der Bürgermeister die Silberdistel unserer Zeitung für „Frisch gestrichen“ für das soziale Engagement des Orchesters, das 100-jährige Jubiläum des Frauenbundes, den neuen DFB-Stützpunkt oder die neue Moschee mit ihren sehr gastfreundlichen Gläubigen. Nach wie vor wird viel gebaut in der Stadt. Zwölf Bauanträge für Einfamilienhäuser wurden genehmigt und drei Mehrfamilienhäuser gebaut mit 26 Wohneinheiten. Im kommenden Jahr wird die Firma Abt im Süden der Stadt neu bauen.

Die Bevölkerungszahl in Mindelheim steigt

Seit Jahren nimmt auch die Bevölkerungszahl zu. Die Zahl der Erstwohnsitze ist um 100 auf 15.611 gestiegen. Bei der Zahl der Geburten gibt es eine spürbare Zunahme. Waren es im Vorjahr 115, wurden bereits bis Ende November 145 Babys gezählt. Für die Stadt bedeutet das: Die Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut werden.

Bei der Gewerbesteuer musste die Stadt allerdings einen deutlichen Rückgang auf 5,4 Millionen Euro verkraften. Das ist etwa eine Million weniger als zu Jahresbeginn erwartet. Grund waren laut Winter unerwartete Rückzahlungen an die Firmen.

Für das Jahr 2020 rechnet Winter mit etwa acht Millionen Euro an Gewerbesteuer. Weil die Stadt aber deutlich mehr bei der Einkommenssteuerbeteiligung verbuchen durfte (gut 9,1 Millionen Euro) und weil sie 7,2 Millionen Euro an Rücklagen angespart hat, kann sie auch weiter investieren.

Mindelheim hat Schulden abgebaut

Mindelheim hat sein Schuldenkonto auf 7,4 Millionen abgebaut. Die Kreisumlage ist auf mehr als zehn Millionen Euro angewachsen. 2020 werde sie auf 11,85 Millionen Euro ansteigen.

Den festlichen Rahmen des Silvestersaales nutze der Rathauschef auch zur Verabschiedung von zwei verdienten Persönlichkeiten. Nach 45 Jahren und neun Monaten geht Karlheinz Simmet demnächst in Altersteilzeit. Simmet ist geschäftsführender Beamter bei der Stadt, der im Rathaus die EDV aufgebaut hat. Winter lobte die Nervenstärke und Gelassenheit, die Simmet auszeichnet. Für ihn und die Stadt sei er „ein echter Glücksgriff“ gewesen.

In den Ruhestand geht nach 38 Jahren Martin Zettl, der stellvertretende Leiter der städtischen Sing- und Musikschule und beliebter Musiklehrer. Auf seine Initiative gehen verschiedene Ensembles zurück und auch die Gründung des Musikschulorchesters. Einige seiner Schüler haben mit ihm gemeinsam den Festabend zum Jahresschluss musikalisch umrahmt.

