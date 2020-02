vor 45 Min.

Gartenabfälle werden nicht mehr abgeholt

Die Kosten für den Service steigen stark - deshalb ist jetzt vorerst Schluss mit den Gartenabfall-Sammlungen. Wann die letzten Abfälle geholt werden.

In den Unterallgäuer Gemeinden werden künftig keine Gartenabfälle mehr abgeholt. Der Umweltausschuss des Unterallgäuer Kreistags hat beschlossen, dass die Gartenabfallsammlung eingestellt wird. Gründe hierfür waren übermäßig stark gestiegene Kosten und die Tatsache, dass die Bürger den Großteil der Gartenabfälle selbst an den Wertstoffhöfen und Kompostanlagen anliefern. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Gartenabfallsammlung trotzdem weiter anzubieten, aber von vier auf zwei Sammlungen im Jahr zu reduzieren.

Die beiden letzten Gartenabfall-Sammlungen sind im Frühling

Die letzten beiden Sammlungen finden im März und im Mai statt. Die Verwaltung will den Abfallmarkt aber weiter beobachten und das Thema erneut in den Ausschuss bringen, sollten die Kosten für die Sammlung wieder sinken. Edgar Putz, Leiter der Abfallwirtschaft am Landratsamt, hatte den Mitgliedern des Umweltausschusses den Hintergrund erläutert. Bislang war das Grüngut viermal im Jahr – im März, Mai, September und November –bei Straßensammlungen flächendeckend im gesamten Unterallgäu abgeholt und zu Kompostieranlagen gefahren worden.

Die Abfuhr übernahm ein privater Dienstleister im Auftrag des Landkreises. Mit der Neuvergabe der Dienstleistung wären die Kosten aufgrund der Marktentwicklung unverhältnismäßig stark gestiegen und hätten sich auch bei einer Reduzierung auf zwei Sammlungen mehr als verdoppelt. Bisher fielen für alle vier Sammlungen rund 65.000 Euro an, bei einer Neuvergabe wären es künftig 152.000 Euro für zwei Sammlungen gewesen.

Immer weniger Gartenabfälle wurden im Unterallgäu gesammelt

Gleichzeitig waren die bei der Gartenabfallsammlung erfassten Mengen in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläufig. Auch die meisten der anderen 71 Landkreise in Bayern bieten keine flächendeckende Grünguterfassung im Holsystem an. Das Unterallgäu war einer von sieben Kreisen mit diesem Angebot. (mz)

