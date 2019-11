Gartenstadt: Die neue Mitte öd’ und leer

Plus Zwei Themen bewegen die Einwohner im Bad Wörishofer Vorort "Gartenstadt": die Platzgestaltung und ein öffentliches WC.

Die Bürgerinnen und Bürger in der Gartenstadt nutzten die Gelegenheit, ihre Wünsche und Sorgen bei der jüngsten Bürgerversammlung deutlich zu machen.

In der Aussprache kristallisierten sich zwei Themen heraus: Einmal der Zustand des Platzes bei der Kirche, der mal als sogenannte soziale Mitte gedacht war und weiter das Fehlen einer öffentlichen Toilette zwischen Kernstadt und der Gartenstadt, weil die öffentliche WC-Anlage am Ostpark geschlossen wurde. Bürgermeister Gruschka zeigte kein Verständnis für den Vandalismus, der dort registriert worden ist, denn die Zerstörungen gingen zu Lasten der Allgemeinheit.

Im zweiten Teil des Abends hatten die Bürger das Wort. Eine Rednerin nahm kein Blatt vor den Mund und charakterisierte den Platz am Pfarrzentrum mit den Worten „groß, öd und leer“, der gerade zwei Mal im Jahr genutzt werde. Obwohl der Platz sehr teuer gewesen sei.

An dem Platz in der Gartenstadt fehlt der Schatten

Mit ein Grund für den Boykott der Einwohner sei im Sommer die fehlende Beschattung. Der Bürgermeister zeigte Verständnis und zog Vergleiche zu Frankreich, dort hätte ein Platz dieser Art mehrere Reihen Platanen, wo die Einwohner auch im Hochsommer es aushalten könnten.

Doch wer nun geglaubt hatte, der Bürgermeister verspreche die Pflanzung einiger Baumreihen, sah sich getäuscht. Wie Gruschka erläuterte, sei die Platzgestaltung das Ergebnis eines Ideen-Wettbewerbes.

Man müsse sich die alten Verträge ansehen, es könne nämlich sein, dass die Architekten ihr Einverständnis für eine Umgestaltung geben müssten.

Nicht weniger heftig wurde das Fehlen eines öffentlichen WCs diskutiert. Ein Vater beklagte, dass viele Einwohner der Gartenstadt sich umweltfreundlich verhielten und zu Fuß vom Ortsteil in Kernstadt laufen würden.

Doch der Weg sei weit und irgendwann „müssten“ die Kinder und auch die Erwachsenen mal. Früher habe es am Ostpark eine öffentliche Toilette gegeben, die sei ja nun abgeschlossen.

Mehrere Lösungen für eine öffentliche Toilette diskutiert

In der Tat hatte der Bürgermeister schon in seinem Bericht vorher dieses Thema angesprochen. Auch Kuramtsleiterin Petra Nocker war darauf eingegangen und hatte mit eindringlichen Worten geschildert, was Menschen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, alles anstellen können. Nicht einmal eigentlich unverwüstlicher Titanstahl sei sicher.

In der lebhaften Diskussion wurden mehrere Lösungen erörtert. So wurde eine Zeitschaltuhr vorgeschlagen, die verhindere, dass die Türen nachts geöffnet werden können. Auch dies wurde verworfen, denn man könne die Schaltung umgehen, wenn man untertags einen Stein in die Türe lege, damit diese sich nicht mehr schließen könne. Auch ein Schließdienst wurde vorgeschlagen, allerdings wäre dies wieder mit Kosten verbunden. Und auch die geforderte Videoüberwachung sei nicht realisierbar, so Nocker, aus Datenschutzgründen.

Der Bürgermeister kündigte an, dass man sich im Stadtrat Gedanken mache. Ein Problem sei, dass die Anlage im Park nachts unbeobachtet sei. Er meinte, man könnte das WC näher an die Gartenstadt rücken und beim Bushalt unterbringen.

Und passend zu dem Thema Fußweg zur Gartenstadt forderte eine Besucherin, den Weg attraktiver zu machen, in dem es Blumenanpflanzungen am Wegesrand gebe. Gruschka verwies darauf, dass die Gärtnerei schon am Limit sei. Im Hochsommer komme man mit dem Gießen kaum noch nach. Jedes weitere Beet würde irgendwann mal nach dem Ruf von mehr Personal führen. Und passend zum Thema vorher, meinte Gruschka weiter, auch hier sei Vandalismus ein Thema.

Angebote für Kurgäste in Bad Wörishofen sind ebenfalls Thema

In der weiteren Aussprache bemängelte ein Bürger mangelnde Informationen im Kurgast-Magazin. An anderen Kurorten finde man darin die Anschriften und Öffnungszeiten von Kurärzten und Physiotherapeuten, aber auch so nützliche Dinge wie Öffnungszeiten der Bäder.

Petra Nocker verwies darauf, dass man halt nicht alles unterbringen könne, die Seitenzahl sei begrenzt. Und der gleiche Bürger forderte die Einführung eines „Kurgast-Tanzes“. Nocker erklärte, dass man für die Gäste einiges biete, nirgends gebe es so vielen Konzerte des Kurorchesters. Weiter verwies sie auf die zahlreichen Angebote der Kurgastbetriebe.

Schließlich sorgte sich ein Bürger um das Prädikat „Heilbad“. Die vielen Zuzüge und verbundene Neubauten gingen zu Lasten der Kurbetten. Nocker beruhigte, Bad Wörishofen habe immer noch über 3500 Betten. Außerdem sei das Prädikat an einen Kriterienkatalog geknüpft, und da sei man voll im Soll.

Ein Einwohner der Gartenstadt forderte für den Ortsteil Läden für die Nahversorgung. Für ältere Menschen sei der Weg bis in die Kernstadt einfach zu aufwendig. Gruschka verwies darauf, dass damit eine Neukonzeption der Einzelhandelsstruktur verbunden wäre. Der Bürger ließ nicht locker und meinte, immerhin würden in der Gartenstadt ein Viertel der Wörishofer Bevölkerung wohnen.