Gartenstadt ohne öffentliche Toilette

Plus Schäden durch Vandalen. Für Behinderte gibt es eine Lösung. Doch wird sie auch angenommen?

Es war Thema bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt und wird die Bewohner wohl auch noch eine Zeit lang beschäftigen: Seit die Toilettenanlage im Ostpark geschlossen ist, gibt es für den rund 3500 Einwohner starken Stadtteil keine öffentliche Toilette mehr. Das Häuschen im Ostpark wurde zuletzt zwar aufwendig saniert und bemalt. Vandalen ließen jedoch ihrer Zerstörungswut freien Lauf machten die Arbeit zunichte. Außerdem wurde bekannt, dass die tägliche Reinigung dem Personal nicht einmal mehr zugemutet werden könne.

Mit Schildern an der Anlage wird nun auf den Grund der Schließung hingewiesen, die vorübergehend sei. Dem ist zu entnehmen, dass zumindest die Behindertentoilette benutzt werden könnte, wenn ein Schlüssel gekauft wird, der zu allen Behindertentoiletten in ganz Deutschland und sogar Europa passt.

Das sagt der Vorsitzende der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen

Dass von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, bestätigte die Kneippstädter Kurverwaltung, zumal diese Schlüssel auch bei allen anderen Behindertentoiletten der Stadt Verwendung fänden. Ansprechpartner wäre die Information im Kurhaus. Auch Werner Ritzel von der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen hält diesen Schlüssel für sehr sinnvoll: „Etliche unserer Mitglieder, vor allem Rollstuhlfahrer, besitzen diesen bereits“, berichtet er. Gerade bei Reisen sei dies oft sehr hilfreich, etwa an Autobahnraststätten. Die Schlüssel gibt es auch am Landratsamt in Mindelheim.

Geöffnet werden könnte die normale Ostpark-Toilette wohl auch kurzfristig dann, wenn im Park Veranstaltungen, wie etwa die Disc-Golf-Wettbewerbe, stattfinden. Problem der Anlage dürfte nach Ansicht von Bürgern wohl in erster Linie die Lage sein. Zwar liegt sie am Spazierweg in die Gartenstadt, dennoch in einer stillen Ecke, in der offensichtlich unbemerkt Sprüher und Vandalen ihrem unguten Werk nachgehen können. In den öffentlichen Toiletten in der Stadt bei der Kirche oder in der Bgm.-Stöckle-Straße scheint dies offensichtlich nicht der Fall zu sein. Somit wäre eine Lösung, so die Meinung interessierter Bürger, eine neue Anlage an gut sichtbarer Stelle in der Gartenstadt, eventuell bei der Bushaltestelle an der Alpenstraße oder an anderer Stelle, neu zu errichten.