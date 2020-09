vor 32 Min.

Gastronomie in der Corona-Krise: Mindelheim erlaubt Heizstrahler

Plus Wirte atmen auf. Gäste können nun warme Herbstnächte in Mindelheim genießen und die Gastronomen ihre Freiflächen länger nutzen.

Während in der Landeshauptstadt das Thema noch heiß diskutiert wird, hat Mindelheim bereits entschieden: Wirte dürfen in den nächsten Monaten die ökologisch umstrittenen Heizstahler im Freien aufstellen. Die Kreisstadt Mindelheim kommt den Wirten damit in besonderer Weise entgegen.

In Mindelheim können die Außenbereiche bei sinkenden Temperaturen genutzt werden

Die Gäste der Mindelheimer Gastronomie sollen die Außenbereiche auch bei sinkenden Temperaturen weiter nutzen können. Deshalb dürfen Infrarotstrahler aufgestellt werden.

Hintergrund ist das coronabedingte Abstandsgebot zwischen den Tischen. Das führt vor allem im Innenbereich dazu, dass wesentlich weniger Gäste Platz finden. Die Wirte mussten in den vergangenen Monaten teils drastische Einkommenseinbußen hinnehmen.

Mindelheimer Stadtverwaltung erlaubt sogar, den städtischen Strom zu nutzen

Die Stadtverwaltung erlaubt es nun, Wärmequellen aufzustellen und falls nötig den Strom aus den städtischen Lichtstelen zu nutzen.

Für den verbrauchten Strom wird eine Gebühr verrechnet. Hierfür müssen die Gastronomiebetreiber dem Ordnungsamt nur den Verbrauchswert der eingesetzten Geräte am Jahresende beziehungsweise am Ende der Nutzung des Außenbereichs und die Dauer der Nutzung der Geräte (Stunden in welchen die Geräte in Betrieb waren) mitteilen.

Der Bauhof ermittelt anschließend anhand der Kosten für eine Kilowattstunde die anfallenden Gesamtgebühren, teilt die Stadt mit. (mz)

