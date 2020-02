Gebeine eines Langzeit-Vermissten gefunden

Oktober 2019: Ein 80-jähriger Patient wird in der Mindelheimer Kreisklinik vermisst. Mehrere Streifen durchsuchten das Krankenhaus nach dem Mann, mit dabei ein Diensthundeführer, der die Außenanlagen der Kreisklinik überprüfte. Da die Suche erfolglos verlief, ging die Polizei davon aus, dass der Mann die Klinik unbemerkt verlassen hatte - und das nur mit einem Schlafanzug bekleidet. Die Polizei dehnte die Fahndung deshalb aus. Da meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei und sagte, dass ein älterer Mann mit Schlafanzug auf dem Parkplatz eines Mindelheimer Möbelhauses stehe. Eine Streife der Mindelheimer Polizei traf den 80-Jährigen dort an und brachte ihn wieder in die Kreisklinik zurück.