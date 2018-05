vor 36 Min.

Gebrauchsanweisung für die Kneippstadt

Erster Blick in den neuen „Wegweiser Bad Wörishofen“ (von links): Karin Donath vom Redaktionsteam, Stefan Flock, Johannes Högel und Ludwig Schuster (alle Verlag Hans Högel).

Der kostenlose „Wegweiser Bad Wörishofen“ bietet die wichtigsten Informationen für Neubürger und Alteingesessene auf einen Blick

Von Markus Heinrich

Auf der Suche nach einem Arzt? Oder einem neuen Hobby in einem Verein? Bei solchen Fragen hilft der „Bad Wörishofer Wegweiser“ – „in der Regel sogar schneller als die Suche im Internet“, sagt Stefan Flock vom Verlag Hans Högel. Das lokale Medienhaus hat den neuen Wegweiser gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen erarbeitet, mittlerweile schon in der achten Auflage. 10000 Exemplare wurden gedruckt. Ab Donnerstag, 3. Mai, wird das über 50 Seiten starke Werk an alle Haushalte verteilt.

Für alle interessant

Der Wegweiser sei für Neubürger und Alteingesessene gleichermaßen interessant, sagte Bürgermeister Paul Gruschka bei der Vorstellung im Rathaus. Alle wichtigen Ansprechpartner der öffentlichen Einrichtungen, sozialen Dienste, Institutionen, Gastgeber, Restaurants und Vereine sind darin verzeichnet, Schulen und Kindergärten ebenso wie die Kirchengemeinden. Allein der Teil Soziales umfasst rund 40 Einrichtungen, der Vereinsteil sogar ganze vier Seiten voller Ansprechpartner.

Großes Lob für Ludwig Schuster

In der größten Stadt des Unterallgäus ist eine Menge geboten, das wird schnell klar, wenn man den Wegweiser durchblättert. Sehr zufrieden mit dem neuen Wegweiser zeigte sich neben Gruschka auch Johannes Högel vom Verlag Hans Högel. Gelobt wurde bei der Vorstellung der Einsatz von Ludwig Schuster, der seit vielen Jahren sein großes Wissen über seine Heimatstadt Bad Wörishofen in den Wegweiser einbringt.

