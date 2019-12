Gebühren für Abwasser in Türkheim stabil – noch

Plus Weil die Beseitigung von Klärschlamm immer schwieriger wird, müssen im kommenden Jahr neue Abnehmer gesucht werden. Ob das gelingt, ist aber noch unklar.

Die Hausbesitzer in der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim werden auch weiterhin mit stabilen Abwassergebühren rechnen können. Die Gemeinschaftsversammmlung der Verwaltungsgemeinschaft unter Vorsitz von Türkheims Bürgermeister Christian Kähler billigte den von der Verwaltung vorgelegten Bericht für das Jahr 2019 und legte den Verteilerschlüssel, der sich nur unwesentlich änderte, fest.

Weil Klärschlamm immer weniger gefragt ist, werden die Gebühren für Abwasser wohl steigen

Allerdings dürften die Hausbesitzer in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen, weil, so Kämmerer Claus-Dieter Hieber, die Klärschlammbeseitigung immer schwieriger und teurer werden wird. Man finde kaum noch Abnehmer.

Marktbaumeister und Leiter der Kläranlage, Christian Schinnagl, erläuterte den Verbandsräten, wie die Verwaltung zu den Jahresergebnissen kommt. Nach seinen Worten werde zweimal im Jahr jeweils für eine Woche das Abwasser unter die Lupe genommen. Da gehe es nicht nur um die anfallenden Mengen sondern auch um den Verschmutzungsgrad.

In Türkheim wurden zuletzt mehrfach die Gebühren erhöht: Der nächste Dreh an der Gebührenschraube

Untersucht würden die Abwässer nach Stickstoff-, Phosphat und Phosphor-Rückständen. Geprüft werde im Juli und Oktober. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren habe es keine gravierenden Unterschiede gegeben, so der Marktbaumeister. Dies bedeutet, dass die Kosten stabil bleiben und somit auch die Abwassergebühren für die Hausbesitzer in den fünf angeschlossenen Gemeinden. Positiv habe sich auch die selbst produzierte Gasmenge aus dem Faulturm entwickelt, das schlage sich in den Betriebskosten nieder. Die positive Entwicklung könnte sich aber im kommenden Jahr ändern, wie Kämmerer Claus-Dieter Hieber meinte. Schuld sei der Klärschlamm. Einmal finde man kaum noch Abnehmer und die noch am Markt tätig seien, würden nun wesentlich mehr als bisher verlangen. Leider müsse man ab 2020 neue Verträge abschließen, und dies zu wesentlich schlechteren Konditionen.

Man habe über zehn Firmen angeschrieben, gerade drei hätten geantwortet. Die Bürger müssten sich jedenfalls auf höhere Abwassergebühren einstellen.

In Zahlen: In der Kläranlage werden jährlich zwischen 500 und 600 Tonnen Klärschlamm produziert. „Durch Investitionen konnten wir den Klärschlamm reduzieren, wir hatten schon mal 800 Tonnen“, informierte der Bürgermeister. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung schlug Grünen-Rat Mendle vor, nach weiteren Einsparmöglichkeiten im Energiebereich zu suchen.

Auf Antrag des Gemeinschaftsvorsitzenden und Bürgermeisters Christian Kähler wurde die von der Verwaltung vorgeschlagene prozentuale Aufteilung der Betriebskosten der Kläranlage angenommen. Auf Türkheim entfallen 67 Prozent, auf Amberg zehn, Wiedergeltingen elf und Rammingen zwölf Prozent .

Die Kosten für die Kläranlage werden in der VG Türkheim aufgeteilt

Die Kosten für die Sammler (480.000 Euro) werden wie folgt aufgeteilt: Türkheim 36 Prozent, in Euro ungefähr 321.000, Amberg 22 Prozent, Rammingen neun und Wiedergeltingen 33 Prozent. Allerdings haben die Gemeinden unterschiedliche Abwassergebühren, weil sie unterschiedliche Investitionen getätigt haben. In Türkheim zum Beispiel beträgt die Abwassergebühr für einen Kubikmeter Schmutzwasser 1,65 Euro. Die Betriebskosten sind nur ein Teil für die Berechnung der Abwassergebühren. Nachdem sich der Verteilschlüssel in den vergangenen Jahren kaum geändert hat, dürfte auch hier Bewegung in die Berechnung kommen, weil die Orte wachsen und die Abwassermengen steigen. So dürfte der Anteil bei den Kosten für die Kläranlage für Türkheim von 67 auf 69 Prozent steigen. Abschließend hatte Marktbaumeister Schinnagl aber noch eine gute Nachricht. Die Kapazitäten der Kläranlage reichten noch lange aus und könnten die Zuzüge leicht verkraften.