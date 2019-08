vor 6 Min.

Gebühren für Kindergarten und -krippe steigen

Obwohl die Betreuung in Kammlach künftig mehr kostet, bleibt sie für viele Eltern kostenlos

Schon lange hat die überörtliche Prüfungsstelle der Gemeinde Kammlach nahegelegt, die Kindergartengebühren zu erhöhen, weil die Differenz zwischen den Betriebskosten und den Einnahmen zu groß ist. Dieser Empfehlung ist der Gemeinderat nun gefolgt: Die bis zu vierstündige Betreuung kostet ab dem neuen Kindergartenjahr 90 Euro statt bisher 60 Euro, die fünfstündige 100 Euro statt bisher 65 Euro. Für jede weitere Stunde kommen zehn Euro hinzu, bislang waren es fünf Euro. Die meisten Eltern werden von dieser Erhöhung jedoch wenig spüren, sagt Bürgermeister Josef Steidele. Grund ist das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das jedem Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bereits seit April dieses Jahres einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro zu den Kindergartengebühren gewährt. Weil in Kammlach die meisten Kinder den Kindergarten nur vier Stunden besuchen, bedeutet das, dass ihre Eltern dank des Zuschusses gar keine Beiträge mehr zahlen müssen. Das Spiel- und Getränkegeld sollen künftig entfallen Gleichzeitig steigen auch die Gebühren für die Kinderkrippe. Für die vierstündige Betreuung sind künftig 110 Euro zu zahlen, zuvor waren es 85 Euro. Jede weitere Stunde kostet zwölf Euro zusätzlich, bislang waren es neun Euro. Allerdings können die Eltern auch hier auf eine Entlastung hoffen: Der Freistaat plant, ab dem nächsten Jahr auch die Gebühren für die Kinderkrippen zu bezuschussen.

Wie Bürgermeister Steidele im Gespräch mit der MZ erläuterte, wurden die neuen Gebühren für alle vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim erarbeitet. Ziel war es, mit den Elternbeiträgen einen größeren Teil der Betriebskosten abzudecken als bisher und die Eltern gleichzeitig nicht übermäßig zu belasten.

Laut der überörtlichen Prüfungsstelle sollten die Elternbeiträge 25 Prozent der Betriebskosten decken. In Kammlach entspräche das – bei 520.000 Euro Betriebskosten im vergangenen Jahr – 130.000 Euro. Tatsächlich kamen mit den Elternbeiträgen aber nur rund 51.500 Euro zusammen. Im Landesdurchschnitt decken die Beiträge 17 Prozent der Kosten. Das wären in Kammlach 88.400 Euro – und damit immer noch deutlich mehr als bisher.

In der Gemeinde sind die Betreuungsgebühren zuletzt 2013 angehoben worden. In diesen sechs Jahren seien aufgrund von Tarifsteigerungen die Personalkosten so deutlich gestiegen, dass allein sie eine Erhöhung rechtfertigen, so Steidele. (baus)

