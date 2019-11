vor 40 Min.

Gedenken an die Opfer der Weltkriege

Volkstrauertag im Wertachtal

Am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, gedenkt die Bevölkerung der Toten der beiden Weltkriege. In den Wertachtalgemeinden finden verschiedene Gedenkfeiern statt.

InTürkheimtreffen sich die Teilnehmer treffen um 9.40 Uhr am Schlosshof, um 9.50 Uhr ist Abmarsch zur Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst (Schubert-Messe), anschließend Libra für alle gefallenen und Vermissten. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst findet die Gedenkfeier bei trockenem Wetter vor dem Kriegerdenkmal, bei schlechtem Wetter in der Kirche, statt.

Der Veteranen- und Reservistenverein 1873 Ettringen lädt am Volkstrauertag um 10 Uhr zur Messe für die verstorbenen, vermissten und gefallenen Soldaten beider Weltkriege ein. Anschließend Totengedenken am Kriegerdenkmal. Musikalische Gestaltung durch die Blaskapelle Ettringen.

InAmberg stellen sich die Vereine mit Fahnenabordnungen und Musikkapelle um 8.15 Uhr beim Restaurant Kronenwirt zum Kirchenzug auf. Nach dem Gottesdienst und der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal folgt der gemeinsame Abmarsch zum Clubheim der Motorradfreunde Amberg. Dort findet dann gegen 11 Uhr die Generalversammlung des Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins statt.

Der Veteranen und Soldatenverein Wiedergeltingen lädt zum Veteranenjahrtag ein. Aufstellung der Musikkapelle, Fahnenabordnung, Veteranen und Reservisten und Vereine um 10 Uhr am Gasthaus Ritter, ab 10.20 Uhr Festzug zur Kirche. Der Gedenkgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, anschließend Gedenken der Kriegsopfer am Ehrenmal. Dann Rückmarsch zum Gasthaus Ritter mit anschließender Mitgliederversammlung.

In Rammingen marschieren Vereine und Mitglieder des Veteranen-, Soldaten- und Reservistenvereins am Volkstrauertag um 10 Uhr vom ehemaligen Rathaus zur Kirche St. Magnus. Nach der Messe Gedenken am Kriegerdenkmal. (mz)

Themen folgen