vor 35 Min.

Gefährdet die Parksituation der Kita St. Vitus Kinder?

Das Ordnungsamt sieht noch Nachbesserungsbedarf bei der Parksituation der Kita St. Vitus in Nassenbeuren.

Das Ordnungsamt Mindelheim ist mit der geplanten Parksituation rund um die neue zweigruppige Kindertagesstätte St. Vitus in Nassenbeuren nicht zufrieden.

Von Johann Stoll

Das Ordnungsamt der Stadt Mindelheim ist mit der geplanten Parksituation rund um die neue zweigruppige Kindertagesstätte St. Vitus in Nassenbeuren nicht zufrieden. Rechtlich genügten zwar die drei nachgewiesenen Stellplätze, wie in der entsprechenden Garagen- und Stellplatzsatzung der Stadt gefordert. In der Praxis dürfte diese Zahl bei bis zu 40 Kindern, die von Eltern hergebracht werden, nicht ausreichen.

Kinder müssten bei der Kita St. Vitus eine Straße überqueren

Dass nördlich der Schützenstraße geparkt werden kann, sieht das Ordnungsamt auch sehr kritisch. So müssten die Kinder die Straße queren. Bürgermeister Stephan Winter regte an, die Verkehrssituation noch einmal zu überdenken. Ortssprecher Wolfgang Streitel meinte sinngemäß, das Gebiet sollte auch weiträumiger auf mögliche Gefährdungen hin betrachtet werden.

