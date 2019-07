16:33 Uhr

Gefasster Täter steht wohl vor der Auslieferung

Die Polizei hat am Samstag einen Kosovaren festgenommen, der international gesucht wird.

Der international gesuchte Kosovare, den die Mindelheimer Polizei am Samstag verhaftet hat, ist von einem Gericht in Prizren verurteilt worden.

Von Johann Stoll

Der am Samstag von der Mindelheimer Polizei verhaftete 28-Jährige aus dem Kosovo muss mit lebenslanger Freiheitsstrafe rechnen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, war der Mann international zur Fahndung ausgeschrieben. Diese war vom Bundeskriminalamt an alle Polizeibehörden im Land weitergeleitet worden.

Der in Mindelheim verhaftete Mann hat beim Autofahren mit dem Handy telefoniert

Ein Gericht in Prizren hatte den Mann wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann konnte gefasst werden, weil er im Auto ohne Freisprecheinrichtung mit seinem Handy telefoniert hatte. Eine Polizeistreife kontrollierte daraufhin den Fahrer. Er wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Seither sitzt er in der Justizvollzugsanstalt in Memmingen ein. Derzeit deutet alles darauf hin, so ein Polizeisprecher, dass der Mann ins Kosovo ausgeliefert wird.

