16:40 Uhr

Geflügelpest: In der Nähe von Gewässern gilt jetzt auch im Unterallgäu Stallpflicht

Weil wilde Wasservögel die Krankheit verbreiten können, müssen die Haustiere geschützt werden. Wer im Unterallgäu betroffen ist.

Seit heute gilt im Unterallgäu eine Stallpflicht für Geflügel in Risikogebieten entlang von Flüssen und um mehrere Weiher. Betroffen sind alle Geflügelhaltungen, die in einem 500 Meter breiten Streifen beidseits von Iller, Roth, Günz (ab Lauben flussabwärts), Mindel, Zusam und Wertach liegen. Hinzu kommen alle Betriebe, die in einem Umkreis von 500 Metern um

den Buxheimer Weiher ,

, den Woringer Badesee,

das Hundsmoor ( Westerheim und Hawangen ),

und ), den Kiesweiher Hasberger Mähder ( Kirchheim ),

), den Unggenrieder Weiher und die Nordsee ( Mindelheim ),

und die ( ), den Kaiserweiher ( Salgen ),

), den Schnerzhofer Weiher ( Markt Wald ) und

( ) und die Kiesweiher Weite Änger und Bauernloch (Irsingen/ Türkheim ) liegen.

Das hat das Veterinäramt jetzt in einer Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Im Zweifel können Geflügelhalter beim Veterinäramt unter der Telefonnummer 08261/995-215 nachfragen, ob sie im 500-Meter-Bereich um eines der genannten Gewässer und damit in einem Risikogebiet liegen.

Seit November sind in Bayern mehrere Fälle bekannt geworden

Hintergrund der Stallpflicht, die in Risikogebieten in ganz Bayern gilt, ist nach Mitteilung des Landratsamtes eine neue Risikobewertung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Diese kommt zu dem Schluss, dass für Geflügelhaltungen im Umkreis der größeren Flüsse und stehenden Gewässer ein hohes Risiko für eine Infektion der Tiere durch Wasservögel besteht. Seit November 2020 wurde die Geflügelpest in Bayern bei 23 Wildvögeln und in drei Haustierbeständen nachgewiesen.

Lesen Sie auch: Blauzungenkrankheit: Das Allgäu bleibt Sperrzone

Themen folgen