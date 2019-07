vor 50 Min.

Gegen Langeweile in den Ferien

Programm für Türkheims Kinder

Sommerferien an der Wertach statt am Strand, Urlaub in Türkheim und nicht in bella Italia? Kein Grund zum Trübsal blasen: Die Volkshochschule in Türkheim sorgt in den ersten vier Wochen der Sommerferien für ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Los geht es bereits am 27. Juli mit dem Inlinerkurs „Spiel und Spaß mit Inlinern“. Wer sich lieber mit dem Fahrrad auspowern will, hat bei einer Radtour zum Walderlebnispfad nach Wörishofen oder bei der Mountainbiketour zu den Stauseen bei Stockheim und Frankenhofen Gelegenheit dazu. Auch für Bastelfreaks ist wieder Einiges geboten. Ob einen Mosaik-Untersetzer kreieren, ein hübsches Schmuckkörbchen filzen, aus einer Astgabel eine Schleuder basteln, töpfern und mehr: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Besonders viel Geschick und Köpfchen benötigen die Kinder ab zehn Jahren beim Floßbau. Mit dem selbst gebauten Floß geht es danach wie die echten Piraten auf Schatzsuche. Für die Technikbegeisterten wird in dem Kurs „Funktionsmodell Elektromotor“ ein Bauprojekt angeboten. Nicht im Programm fehlen darf das beliebte viertägige Fußballcamp, bei dem die kleinen und großen Fußballer die Möglichkeit haben, sich technisch, konditionell und spielerisch zu verbessern.

An fünf Nachmittagen in der zweiten Ferienwoche können Kinder von der 1. bis 4. Klasse an der Römerschanze unter der Leitung verschiedener Kurleiter basteln. Auch wieder im Programm ist die Schnitzeljagd mit einem Pony, der Erste-Hilfe-Kurs „Trau Dich-keiner ist zu klein, um Helfer zu sein“ und „Schach – mal ganz anders“, bei dem mit Anfängern mit Grundkenntnissen ein witziges kleines Turnier – und zwar mit veränderten Schachregeln gespielt wird. „Auf die Plätze, fertig, los!“ heißt es mal wieder im Kurs „Kartfahren – Gib Gas“, bei dem sich auf der Indoor-Kartbahn in Landsberg heiße Rennen geliefert werden.

Wer also der Ferienlangeweile trotzen will, kommt mit euren Freunden im Siebenschwabenhaus vorbei oder meldet sich online oder telefonisch unter 08245/967188 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr an. (mz)

Themen Folgen