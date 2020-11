vor 37 Min.

Gegen Plastikmüll: Grünes Licht für rote, nachhaltige Grablichter aus Amberg

Plus Martin Engewicht aus Amberg ärgerte sich über den Plastikmüll durch abgebrannte Grabkerzen auf den Friedhöfen. Dann kam ihm die zündende Idee – und jetzt hofft er, dass sich seine nachhaltigen Grablichter durchsetzen.

Von Alf Geiger

Eigentlich ist das ja ganz einfach: Ein Glasbehälter (natürlich in Rot), etwas Pflanzenöl, ein Docht – und fertig ist eine Grablampe, die nicht nur den Ansprüchen auf Nachhaltigkeit entspricht, sondern auch im Alltag etwas taugt. „Na ja, ganz so einfach war es dann doch nicht“, sagt der 46-jährige Martin Engewicht – und er weiß nach jahrelanger Tüftelei, wovon er spricht. Doch die mühevolle Arbeit und Detailverliebtheit hat sich gelohnt: Stolz präsentiert der Künstler sein Grablicht, das eben allen Ansprüchen an ein Grablicht entspricht – und darüber hinaus umweltfreundlich und nachhaltig ist.

Schon immer ärgerte sich Martin Engewicht über die vielen Plastikbehälter, die als Grabkerzen nur wenige Stunden lang ihren Dienst verrichten und dann auf dem Müll landen. Er und seine Familie versuchen schon seit Jahren, so wenig Plastikmüll wie nur irgend möglich zu verursachen. Vor sechs Jahren ist der gebürtige Münchner der Liebe wegen nach Amberg gezogen, auch weil er hier im ländlichen Raum bessere Möglichkeiten sieht, im Einklang mit der Natur zu leben.

Als er wieder mal seiner Lebensgefährtin, einer gebürtigen Ambergerin, bei der Grabpflege auf dem Dorffriedhof half, stolperten die beiden buchstäblich über eine Mülltonne voller abgebrannter Plastik-Grablichter.

„Da muss es doch eine bessere Lösung geben“, dachte sich der gelernte Kunst- und Antiquitätenschreiner, der inzwischen als Künstler seinen Lebensunterhalt verdient. Gesagt, getan?

So einfach kann eine pfiffige Idee sein: Nur aus wenigen Einzelteilen stellt Martin Engewicht aus Amberg seine nachhaltigen und umweltfreundlichen Grablichter her. Seit einigen Tagen gibt es die handgefertigten Grablichter aus Amberg auch im Türkheimer Unverpackt-Laden „Füllwerk“. Bild: Alf Geiger

So schnell ging es dann aber nicht. Erst einmal stand die Frage zur Beantwortung an, wie denn eine Flamme auch umweltfreundlich abgebrannt werden kann. Seit Jahrhunderten wird dazu vor allem Petroleum verwendet. Heutzutage sind es meist chemische Verbindungen auf Paraffin-Basis, die durchwegs aus Mineralöl hergestellt werden. Damit waren solche Brennstoffe für Martin Engewicht schon mal nicht geeignet – er wollte ja ein Licht zum Leuchten bringen, ohne die Umwelt dadurch zu schädigen. Die katholische Liturgie schreibt für Öllichte wie das Ewige Licht Pflanzenöl vor. Für Martin Engewicht geht es bei der Verwendung pflanzlicher Öle auch um die Kohlendioxid-Bilanz im Sinne der Bewahrung der Schöpfung.

Entscheidend war dann seine jahrelange Erfahrung als Sammler historischer Lampen. Denn die Menschen verwendeten schon brennende Lichtquellen, lange bevor das Erdöl die Welt eroberte. Schon im 17. und 18 Jahrhundert brachten Lampen mit Pflanzenölen als Brennstoff die Lösung. Solche Lichtquellen werden „Nachtlichter“ genannt und haben tatsächlich bis heute die Zeit überdauert: In abgelegenen Berghütten etwa, wo es auch darauf ankommt, dass von einer solchen Lichtquelle keine Brandgefahr ausgeht.

Die alte Technik begeistert Martin Engewicht aus Amberg

Diese alte Technik begeisterte den Tüftler aus Amberg und er begann, sie für seine Idee zu nutzen. Gut ein Jahr dauerte es dann aber schon noch, ehe die vielen scheinbar unbedeutenden Details erkannt und gelöst werden konnten.

Wie schaffe ich es, dass der Docht nicht im Pflanzenöl versinkt? Martin Engewicht entdeckte in uralten Lampen Dochthalter mit Korkschwimmer und baute sie nach.

Wie bekomme ich das Öl in die Glasfassung? Martin Engewicht probierte und probierte und es stellte sich heraus, dass das Pflanzenöl am besten in einem Extra-Glas abgefüllt wird, das dann den roten Glasbehälter erleuchtet.

Aus einer Wäscheklammer wird in Amberg eine pfiffige Minizange

Und wie bekomme ich das dann wieder heraus, ohne mir die Finger zu verbrennen? Mit wenigen Handgriffen baut Martin Engewicht aus einem Draht eine Hebevorrichtung, wie sie auch in Windlichtern verwendet werden könnte. Und um an den Glasbehälter zu kommen, wird aus einer scheinbar handelsüblichen Wäscheklammer eine pfiffige Mini-Zange. So einfach ist das? Was ist aber mit dem Öl? Welches ist am besten geeignet? Welches Öl aus biologischer Produktion ist auf dem Markt? Wie heiß darf das Öl dann werden? Wann beginnt das Pflanzenöl zu stocken, wenn es draußen kalt wird? Wer stellt Pflanzenöl in der Region her? Woher kann man Glasbehälter und die vielen Einzelteilchen bekommen, die für ein nachhaltiges Produkt nötig sind?

Alle diese und viele Fragen mehr hatte Martin Engewicht zu beantworten – doch dann war es vor einigen Wochen so weit: Die erste Charge seiner umweltfreundlichen Grablichter war fertig und konnte in den Verkauf gehen. Natürlich kann sein handgefertigtes Grablicht preislich nicht mit der Cent-Ware aus dem Supermarkt konkurrieren – das will Martin Engewicht aber auch gar nicht.

„Wer sich für mein Grablicht entscheidet, entscheidet sich bewusst für ein nachhaltiges und regional produziertes Produkt“, sagt der Künstler und Schreiner überzeugt – und überzeugend.

Zu kaufen gibt es die Grablichter auch im Unverpackt-Laden „Füllwerk“ in Türkheim.

