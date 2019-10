31.10.2019

Gegen das Vergessen

In Irsee wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Diesmal werden 347 Namen verlesen

Zum zehnten Mal veranstalten das Bildungswerk des Bayerischen Bezirkstags und das Schwäbische Bildungszentrum Irsee am Allerheiligentag um 16.30 Uhr die Gedenk-Veranstaltung „Lichter gegen das Vergessen“. Sie wollen die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktionen in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Irsee ehren. Die Veranstaltung geht zurück auf die Initiative des Irseer Autors Robert Domes und findet hinter der Klosterkirche statt.

In diesem Jahr erinnern die Veranstalter zugleich an den 90. Geburtstag von Ernst Lossa, der am 1. November 1929 in Augsburg zur Welt kam und in der Nacht auf den 9. August 1944 in Irsee ermordet wurde. Sein Grab befindet sich auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof, auf dem die „Lichter gegen das Vergessen“ entzündet werden.

Über Lossa hat Robert Domes seinen preisgekrönten Roman „Nebel im August“ geschrieben, der auch verfilmt wurde.

Ihr Kommen zugesagt hat Lossas Schwester Amalie Speidel. Diesmal wird es eine Verlesung aller Namen der 347 Menschen geben, die allein im Jahr 1944 in der Anstalt Irsee zu Tode kamen oder ermordet wurden.

Irseer Bürger werden die Namen der Getöteten aufrufen. Anschließend legt Bürgermeister Andreas Lieb einen Kranz zum Gedenken an alle Opfer der NS-„Euthanasie“ in Irsee nieder. Für die Besucher der Gedenkveranstaltung besteht die Möglichkeit, für die 1218 verstorbenen beziehungsweise getöteten Patienten der Jahre 1933 bis 1945 Kerzen zu entzünden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Feier besteht Gelegenheit, mit allen anwesenden Gästen im Foyer von Kloster Irsee ins Gespräch zu kommen. (mz)

