11.08.2020

Gegenverkehr bei Galgen zu spät erkannt: Zwei jugendliche Mopedfahrer aus Buchloe schwer verletzt

Plus Am Dienstagabend meldete die Polizei einen Unfall auf der Kreisstraße bei Galgen mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Jugendliche wurden schwer, zwei weitere leicht verletzt.

Schwere Verletzungen erlitten der 16-jähriger Fahrer eines 125-Kubikmeter-Mopeds und sein 17-jähriger Beifahrer, beide aus Buchloe, bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bei Galgen an der Verbindungsstraße von Wiedergeltingen nach Buchloe. Zwei weitere Jugendliche, ein 17-jähriger aus Kaufbeuren und eine 16-Jährige aus Buchloe, wurden leicht verletzt. Laut Polizei hatte der 34-jährige Fahrer eines Kombi abgebremst, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer (36) erkannte die Situation und brach seinen Überholversuch rechtzeitig ab. Der von hinten kommende Mopedfahrer schätzte die Situation jedoch falsch ein, setzte zum Überholen an und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Das Moped krachten frontal in das Auto und die beiden Jugendlichen wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden mussten. Laut Polizei waren aber beide ansprechbar und es bestand keine Lebensgefahr. Ihre hinterher fahrenden Bekannten wurden leicht verletzt, die 16-Jährige hatte sich noch blitzschnell durch einen Sprung aus der Gefahrenzone gebracht. Die beiden beteiligten Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, ihre Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Die Feuerwehr Wiedergeltingen war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.





