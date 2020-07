vor 32 Min.

Geht das Wasserkraftwerk im Gemeinderat unter?

An dieser Stelle soll das geplante Kraftwerk an der Wertach bei Türkheim entstehen.

Plus Vor drei Jahren fand sich noch eine knappe Mehrheit, die den Bau des Kraftwerks am Walterwehr an der Wertach positiv sah. Am Donnerstag steht eine neue „Willensbekundung“ an. Stimmen Sie online ab.

Von Alf Geiger

Unter dem Tagesordnungspunkt 6 der Sitzung des Marktgemeinderates am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal verbirgt sich kommunalpolitischer Zündstoff: „Willensbekundung zum geplanten Kraftwerkbau am Walterwehr“ heißt es da. 3. Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) und CSU-Gemeinderat Stefan Gaschler haben in Absprache mit den Wertachfreunden einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne)

Stefan Gaschler (CSU)

Das begrüßt auch Bürgermeister Christian Kähler, wie er auf Anfrage deutlich machte: „Der Marktgemeinderat hat zum Kraftwerksbau kein Mitspracherecht, kann aber durchaus seine Haltung und Meinung zu diesem Projekt zum Ausdruck bringen“.

Kraftwerksgegner hoffen auf eine breite Mehrheit im Türkheimer Gemeinderat

Der Antrag lässt kaum Spielraum zu: „Stoppen Sie umgehend die weiteren Planungen zum Ausbau des bestehenden Kraftwerkbetriebes am Walterwehr in Türkheim“ heißt es da. Kissinger-Schneider und Gaschler fordern die Gemeinderäte und den Bürgermeister darin auf, mit ihrer Unterschrift einen entsprechenden „Appell an die Bayerischen Landeskraftwerke“ zu unterstützen. Die Kraftwerksgegner haben ihre Argumente gesammelt und werden diese auch in der öffentlichen Sitzung vortragen. Gudrun Kissinger-Schneider: „Uns geht es darum, der Bevölkerung zu signalisieren, wie der Gemeinderat zum geplanten Kraftwerk steht. Völlig parteiunabhängig“.

Noch im Juli 2017 hatte sich für viele überraschend eine, wenn auch knappe, Mehrheit des Gemeinderates positiv zu den Plänen gestellt. Welche Gemeinderäte sich damals für und welche gegen den Bau des Kraftwerkes ausgesprochen hatten, blieb freilich geheim, da die Diskussion damals in nichtöffentlicher Sitzung geführt wurde. Das wird diesmal anders sein, da die Diskussion im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung stattfinden wird.

Für Thomas Liepold, Geschäftsführer der Landeskraftwerke GmbH (LaKW), die in den Bau des neuen Wasserkraftwerks gut fünf Millionen Euro investieren will, kam die Nachricht von einer solchen „Willensbekundung“ des Türkheimer Marktrates völlig überraschend: Obwohl er noch in der vergangenen Woche einen E-Mailaustausch mit Bürgermeister Christian Kähler gehabt habe, erfuhr Liepold erst von der Mindelheimer Zeitung über die möglicherweise richtungsweisende Entscheidung des Gemeinderates: „Es ist üblich und sinnvoll, dass Projekte dieser Größe und Auswirkung im Gemeinderat diskutiert werden und sich dieses Gremium eine Meinung dazu bildet“, nimmt Liepold die Nachricht aber gelassen. Üblicherweise erfolge dies „allerdings erst im Laufe des Genehmigungsverfahrens nach der Auslegung der Unterlagen“. Dies sei dann Grundlage für die Stellungnahme der Gemeinde.

Die Positionen zum gepanten Wasserkraftwerk bei Türkheim liegen weit auseinander

Auch mit den Wertachfreunden steht Liepold nach wie vor im Kontakt, zuletzt wegen der Erhaltung bzw. Umgestaltung der Kiesinsel im Unterwasser des Wehres. Zuletzt hatten die LaKW und die Wertachfreunde jeweils via „Offene Briefen“ in der Mindelheimer Zeitung ihre weit auseinander liegenden Positionen zum Walterwehr ausgetauscht. Somit sind nach Ansicht von LaKW-Geschäftsführer Thomas Liepold ohnehin „die Fakten und Argumente allen Interessierten bekannt“ und seine Teilnahme an der Sitzung daher auch nicht erforderlich. An der Planung habe sich daher bislang auch nichts geändert: „Wir sind derzeit dabei, die Planung mit den Fachbehörden abzustimmen“, so Liepold auf Anfrage der MZ.

Kurz zusammengefasst: Während die Landeskraftwerke GmbH in dem Wasserkraftwerk nach wie vor ein „ökologisches Vorzeigeprojekt“ sehen, mit dem umweltfreundlicher Strom für 800 bis 1000 Privathaushalte gewonnen werden könnte, sind die Wertachfreunde inzwischen erklärte Gegner eines Kraftwerkes an der Wertach, das aus Sicht der Umweltschützer gravierende Nachteile für die Wertach und eine Zerstörung des Naherholungsgebietes haben werde.

In der Tischvorlage zur Gemeinderatssitzung formulieren es die beiden Antragsteller so: „Die Bevölkerung aus nah und fern möchte das Naherholungsgebiet am Walterwehr zur Freizeitgestaltung und als Erholungsort nutzen, ohne dass es in irgendeiner Form einschneidend verändert wird. Diese Stelle ist momentan der einzig mögliche Zugang, an dem die Wertach von Jung und Alt noch ,erlebt’ werden kann“, heißt es in dem Antrag von Kissinger-Schneider und Gaschler. Der CSU-Rat ist auch Vorsitzender des Fischereivereins.

Kritik an den geplanten Turbinen für das Wasserkraftwerk an der Wertach bei Türkheim

Beide sind überzeugt, dass die Türkheimer keinen „trockenen“ Wehrkörper und Zustände wollen, wie die, die sich am Irsinger Wehr entwickelt hätten: Eine Mindestwassermenge, die ständig über das Wehr läuft, könne nicht garantiert werden.

Die geforderte Errichtung eines gewässertypischen, naturnahen Umgehungsgerinnes zur Gewährleistung der Fischdurchgängigkeit sei „nicht weiterverfolgt“ worden, kritisieren die Antragsteller. Stattdessen werde „ein betonierter Siloturm als Fischlift favorisiert, dessen ökologischer Nutzen höchst fragwürdig sei: „Eine neue Turbine kann den Schaden am Fischbesatz nur vermindern, aber niemals verhindern. Es gibt keine ,fischfreundlichen’ Turbinen“, heißt es in dem Antrag.

So soll das geplante Kraftwerk in Türkheim einmal aussehen.

Bei den momentanen Planungen seien die kiesigen Laichgründe gefährdeter Fischarten, wie etwa der Barbe, unterhalb des Wehres nicht mehr gewährleistet. Außerdem würden die Winterunterstände vieler Fische beeinträchtigt und die geplante Ausleitung würde die Kiesbank durchschneiden. Die Folgen wären eine Verschlechterung des ökologischen Gewässerzustandes und eine Beeinträchtigung für Flora und Fauna, sind die Grünen-Gemeinderätin und ihr CSU-Ratskollege überzeugt.

Auch die Wertachfreunde hatten an ihrer Ablehnung des Wasserkraftwerks keinen Zweifel mehr gelassen. „Nach Meinung der Wertachfreunde Unterallgäu sind die zu erwartenden Schäden durch die geplante Wasserkraftanlage am Walterwehr mit der zeitweisen Stromerzeugung nicht zu rechtfertigen“, formulierte es Leo Rasch von den Wertachfreunden. „Stoppen Sie die Planungen“, hatte Rasch gegenüber der Mindelheimer Zeitung schon im Mai deutlich gemacht und erinnerte den LaKW-Geschäftsführer an dessen Aussage: „Wenn die Türkheimer das Kraftwerk nicht wollen, dann bauen wir es auch nicht“, habe Liepold zugesichert.

Die MZ hatte ihre Leser dazu aufgerufen, ihre Meinung zum geplanten Wasserkraftwerk zu schreiben. Für die Wertachfreunde hat diese öffentliche Diskussion dann eindrucksvoll gezeigt: Die Türkheimer wollen das Kraftwerk nicht.

Auf Anfrage haben sich auch die anderen Fraktionen im Marktrat geäußert. Wie Michaela Vaitl-Scherer von der Wählervereinigung Türkheim (WVT) deutlich macht, ist die Ablehnung der WVT einhellig: „ Wir sind sehr für erneuerbare Energien, wenn es dabei einen Kosten/Nutzenfaktor gibt. Bei dem geplanten Projekt am Walterwehr sehen wir diesen Kosten/Nutzen-Faktor als nicht gegeben. An sehr vielen Tagen im Jahr keinen Strom zu produzieren ist in unseren Augen nicht mit dem Verlust eines äußerst beliebten Naherholungsplatzes wettzumachen. Man baut auch keine Windräder an Stellen, wo kein Wind weht. Aus diesem Grunde sprechen wir uns an dieser Stelle gegen den geplanten Kraftwerksbau aus“, so die WVT-Fraktionsvorsitzende.

Michaela Vaitl-Scherer (WVT)

Walter Fritsch von der SPD gibt auf Anfrage zu, bei der ersten Vorstellung der Pläne im Gemeinderat von der Stromgewinnung mit einem Wasserkraftwerk „durchaus angetan“ gewesen zu sein. Damals seien „viele Zugeständnisse in Aussicht gestellt worden“, doch inzwischen sei es „leider“ so, dass die gewünschten und geforderten geologischen Zugeständnisse nicht umgesetzt würden, „wahrscheinlich aus Kostengründen“, mutmaßt der SPD-Fraktionschef. So werde das Wertachwehr aus Sicht der Türkheimer SPD „zerstört, ohne einen wirtschaftlichen Wert zu erzielen“. Die SPD-Fraktion werde daher gegen das Wertach-Wasserkraftwerk und für die Willensbekundung stimmen, so Fritsch.

Walter Fritsch (SPD)

„Es soll hier ein Kraftwerk gebaut werden, um das Bemühen um die Energiewende zu unterstreichen, was sich aber letztlich nicht rechnet, wenn man die Kosten dem Nutzen gegenüberstellt“, fasst Josef Vogel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, die Meinung seiner Fraktion zusammen: „Die Freien Wähler sind mehrheitlich der Meinung , dass ein neues Kraftwerk an der Waltermühle wenig Sinn macht und es sich hierbei lediglich um ein Alibi-Projekt handelt“, so Vogel. Die FW unterstütze somit die Wertachfreunde dabei, dieses Kraftwerk „zu verhindern“. Der Wertach als Fließgewässer drohe sogar ein „ökologisches Desaster“, zudem drohe die „erlebbare Wertach“ zur Naherholung in diesem Bereich verloren zu gehen. Da Mitglieder der FW-Fraktion auch in der Bürgerenergie tätig seien und sich mit der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkes beschäftigt haben, sind die Freien Wähler überzeugt: „Ein Privatinvestor würde sicherlich die Finger davon lassen“.

Bald 2. Bürgermeister? Josef Vogel (FW)

Eine gemeinsame Stellungnahme der Türkheimer CSU werde es zu diesem Thema im Vorfeld der Gemienderatssitzung nicht geben, stellte Fraktionssprecherin Anne Huber klar. Persönlich ist Anne Huber der Meinung, dass „mit Sicherheit nicht die gesamte Bevölkerung Türkheims grundsätzlich gegen das Projekt“ sei, wie das „gerne dargestellt“ werde. Die Fraktionschefin der Türkheimer CSU weist auch darauf hin, dass „die Marktgemeinde und auch der Marktgemeinderat bekannterweise kein Mitspracherecht“ haben.

Anne Huber (CSU)

Sind Sie für oder gegen den Bau eines Wasserkraftwerks am Walterwehr an der Wertach? Stimmen Sie ab:

