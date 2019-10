15:32 Uhr

Geländer löst sich: Arbeiter stürzt von Treppe ab

Auf einer Baustelle in Bad Wörishofen wird ein Mann schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Bad Wörishofen wurde ein Bauarbeiter am Donnerstagvormittag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 47-Jährige an einem Rohbau im Gewerbegebiet tätig. Der Mann war auf einer Treppe nach unten unterwegs, als sich das provisorische Treppengeländer gelöst habe, so die Polizei. Deshalb verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte.

Der Mann verlor bei dem Sturz in Bad Wörishofen kurzzeitig das Bewusstsein

Der 47-Jährige fiel zwar nur aus einer vergleichsweise geringen Höhe, schlug aber wohl derart hart auf dem Betonboden auf, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen prüft derzeit, ob womöglich ein Verschulden Dritter vorliegt. Die Ermittlungen dauern dahingehend noch an. (mz)

