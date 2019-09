vor 36 Min.

Gelbe Fußstapfen weisen Schulanfängern den Weg

Alle richtig macht dieser Opa, der gestern mit seinem Enkel schon mal den Schulweg geübt hat. Die deutlich sichtbaren Markierungen wurden in diesen Tagen vom Betriebshof der Stadt erneuert. Die Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeteen.

Markierungen werden teilweise erneuert. Neuer Busfahrplan liegt vor

Die Stadtverwaltung hat den Schulbusfahrplan für Schülerinnen und Schüler der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule für das neue Schuljahr erstellt, der den Fahrschülern am ersten Schultag über die Schule ausgehändigt wird. Der Fahrplan entspricht im Wesentlichen dem bisherigen.

Der günstigste Schulweg im Bereich der Kernstadt ist auf den Gehwegen mit Fußstapfen in gelb-oranger Farbe entsprechend gekennzeichnet. Diese Markierung wird in den nächsten Tagen soweit erforderlich vom städtischen Betriebshof erneuert, sodass sie wieder gut sichtbar ist.

An den wichtigen Straßen in der Umgebung der Grund- und Mittelschule (Kaufbeurer Straße/St.-Anna-Straße/Hochstraße) werden zum Schuljahresbeginn wieder von der Deutschen Verkehrswacht zur Verfügung gestellte Banner zum Thema: „Schulanfänger – Verkehrsanfänger“ angebracht. Alle Verkehrsteilnehmer werden aufgerufen, sich gegenüber Kindern so zu verhalten, wie die Straßenverkehrsordnung dies vorschreibt: Langsam und bremsbereit fahren und dadurch mithelfen, dass Schulwegunfälle vermieden werden. (mz)

