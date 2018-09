04:05 Uhr

Gelbe Tonne im Landkreis: Reicht eine Leerung im Monat

Viele finden, die Gelbe Tonne sei im Unterallgäu längst überfällig und freuen sich. Insbesondere die geplante Leerung alle vier Wochen sorgt aber für Skepsis.

Die Ankündigung, dass im Unterallgäu bereits in den kommenden Wochen die Gelbe Tonne verteilt wird, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während die einen wie Nadi Ine und Angelika Wicke auf der Facebookseite der Mindelheimer Zeitung begeistert schreiben: „Ja endlich“ oder „Sehr schön, das war überfällig“, sind andere skeptisch.

Vor allem die geplante Leerung alle vier Wochen sorgt für Unmut: „alle vier Wochen geht ja gar nicht“, schreibt etwa Sabine Seifert. Sie befürchtet, in diesem Fall weiterhin Gelbe Säcke zum Wertstoffhof bringen zu müssen. Und auch Christine Mang-Fester spricht von einem „Witz“. In ihrem Drei-Personen-Haushalt kämen pro Woche drei Gelbe Säcke zusammen. „Wie soll das alles in die Tonne passen?“, fragt sie. Außerdem befürchtet sie, „dass das im Sommer ganz schön stinken wird da drin“.

„Reicht dicke!“

Entwarnung gibt dagegen Christian Aigster aus dem Landkreis Günzburg, wo es die Gelbe Tonne schon länger gibt. „Die reicht locker vier Wochen“, schreibt er und auch Marcus Schänder aus Landsberg kommt zu dem Ergebnis: „Reicht dicke!“ Wir haben bei Edgar Putz, Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft nachgefragt:

Viele Unterallgäuer befürchten, dass die Leerung im Vier-Wochen-Turnus nicht ausreichen wird. Gibt es Erfahrungswerte aus anderen Landkreisen?

Putz:

Vor allem im Fränkischen gibt es die Gelbe Tonne seit Jahren, sie ist ja nichts Neues. Wir haben natürlich im Vorfeld bei unseren Kollegen nach deren Erfahrungen gefragt. Einhellige Meinung war, dass sich der Vier-Wochen-Rhythmus bewährt hat und ausreicht, auch wenn dies im Vorfeld bezweifelt wurde. Dazu muss man sagen, dass es in anderen Landkreisen gar keine Möglichkeit gibt, Verpackungsmaterial zum Wertstoffhof zu bringen. Es muss also wirklich alles in die Gelbe Tonne.

Der Inhalt wie vieler Gelber Säcke passt in eine Gelbe Tonne?

Putz:

Das wollte ich auch wissen und habe mal einen Selbstversuch gemacht. Die gesammelten Gelben Säcke unseres Fünf-Personen-Haushalts mit Hunden und Katzen hatten dabei ohne Probleme Platz. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass man die Sachen lose ganz anders in die Tonne drücken kann, als das beim Gelben Sack der Fall ist. Außerdem kann man zum Beispiel auch Tetrapaks flach falten, ohne Angst haben zu müssen, dass die Kanten den Sack aufschlitzen.

Kann man zwei Gelbe Tonnen haben?

Gibt es eine Möglichkeit, eine zweite Gelbe Tonne zu bekommen, falls eine wirklich nicht ausreichen sollte?

Putz:

Ich würde einfach mal abwarten und es ausprobieren. In der Regel sollte eine 240-Liter-Tonne für einen Fünf-Personen-Haushalt wirklich ausreichen. Es würde mich echt überraschen, wenn wir die ersten wären, bei denen diese Tonnengröße bei vierwöchentlicher Leerung nicht ausreicht. Aber wenn sich herausstellt, dass die Tonne im Einzelfall permanent zu klein ist, dann werden wir eine Lösung finden.

Die Aussage, dass der Landkreis die Menge des gesammelten Verpackungsmülls mit der Gelben Tonne steigern will, hat bei einigen Lesern für Irritationen gesorgt. Sollen die Unterallgäuer etwa noch mehr Müll produzieren?

Putz:

Nein, nein, so war das ganz und gar nicht gemeint! Oberstes Ziel der Abfallwirtschaft ist es, darauf aufmerksam zu machen, wie man Müll möglichst vermeidet. Am besten kauft man natürlich möglichst verpackungsarm ein, greift zu Mehrwegverpackungen und Glasflaschen und nimmt den eigenen Einkaufskorb mit. Wir wissen aber, dass derzeit immer noch viele Verpackungen und andere Wertstoffe in der Restmülltonne landen. Wenn also jeder noch konsequenter Wertstoffe vom Restmüll trennt, können wir auch die Menge der gesammelten Verpackungen steigern.

Fängt das Zeug an zu stinken?

Einige Bürger befürchten, dass der Müll im Laufe der vier Wochen zu stinken beginnt. Haben Sie hier einen Rat?

Putz:

Wenn zum Beispiel Joghurtbecher „löffelrein“, also gut ausgelöffelt, sind, dann sollte es keine Probleme geben. Oder man zieht verschmutzte Verpackungen einfach kurz durchs Wasser, wenn man ohnehin gerade gespült hat. Das ist kein großer Aufwand und zusätzlich Wasser braucht man so auch nicht.

Ist geplant, an den Wertstoffhöfen Personal zu reduzieren, weil dort künftig voraussichtlich weniger Betrieb herrschen wird?

Putz:

Wir werden die Entwicklung an den Wertstoffhöfen beobachten. Fest steht: An den kleinen Wertstoffhöfen wird sich beim Personaleinsatz nichts ändern. Dort werden auch künftig immer zwei Personen gleichzeitig arbeiten; das ist so vorgeschrieben. An den größeren Wertstoffhöfen, bei denen derzeit drei Mitarbeiter gleichzeitig vor Ort sind, müssen wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Wegen der Gelben Tonne wird aber niemand seinen Job verlieren! Vielleicht werden Stellen nicht nachbesetzt, wenn jemand ausscheidet. Das wird sich zeigen.

Edgar Putz hat selbst ausprobiert, wie viel Müll in eine Gelbe Tonne passt – und sich dabei sogar gefilmt. Das Video finden Sie hier

