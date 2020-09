vor 16 Min.

Geldfund in Stockheim entpuppt sich als unecht

Zehn-Euro-Scheine lagen in Stockheim auf der Straße. Doch es handelte sich nicht um echtes Geld, wie sich zeigte.

10-Euro-Scheine liegen in Stockheim bei Bad Wörishofen auf der Straße.

In Stockheim lag das Geld am Samstag buchstäblich auch der Straße. Ein Mann entdeckte vor seinem Haus in dem Stadtteil von Bad Wörishofen mehrere 10-Euro-Scheine. Allerdings handelt es sich dabei nicht um echtes Geld, wie sich schnell herausstellte.

Die Scheine aus Stockheim sind als Filmgeld gekennzeichnet

Den Scheinen fehlte jegliches Sicherheitsmerkmal echter Banknoten. Zudem befindet sich auf einer der Seiten der Aufdruck „Prop copy“. Das soll nach Angaben der Polizei darauf hinweisen, dass es sich um Filmgeld handelt.

Allerdings könnten die Scheine durchaus als echtes Geld durchgehen, wenn man nicht genau hinschaut, warnt die Polizei. Sollten weitere Scheine gefunden worden sein, können diese der Polizei Bad Wörishofen abgegeben werden. (mz)

Themen folgen