00:32 Uhr

Geldhäuser mit gemeinsamer Filiale

Neues von Sparkasse und Genobank

Es hat eine Weile gedauert, doch nun gibt es Ersatz für die geschlossene Sparkassen-Filiale in Bad Wörishofens Gartenstadt. Zum 30. September 2018 hat das Geldhaus seine Geschäftsstelle an der Zugspitzstraße geschlossen. Nun soll es dort ein neues Angebot geben – als Gemeinschaftsprojekt zwischen Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Genossenschaftsbank Unterallgäu. Man werde in der Gartenstadt erstmals einen gemeinsamen Geldautomaten installieren, hieß es. Wie das genau aussehen soll, werden die beiden Geldhäuser am 1. Oktober vorstellen. (m.he)