Gelebtes Brauchtum: Klopfertag statt Halloween

Am Klopfertag zogen die Kinder in Egelhofen von Haus zu Haus und erbaten kleine Geschenke. Sie halten damit einen alten Brauch am Leben, der nur noch in wenigen Orten Süddeutschlands gepflegt wird.

Von Ulla Gutmann

„Holla Holla Klopfersdag. Schittlat Äpfel und Biara ra! Äpfel, Biara, Nussa ... dr Klopfer schdad scha dussa.“ Mit diesem Spruch zog jetzt eine Gruppe von Kindern, die Jüngsten zwei, drei Jahre alt, die Ältesten im Teenageralter, gemeinsam in Egelhofen von Haus zu Haus. Sie ließen damit den alten Brauch des Klopfertags wieder aufleben.

Er stammt aus einer Zeit, in der es oft kaum etwas zu essen gab und wird nur noch in wenigen Ortschaften in Süddeutschland gepflegt. Egelhofen gehört dazu, dafür gibt es hier kein Halloween. Marianne und Josef Rogg sind stolz darauf, dass vier ihrer Enkel dabei sind bei der Kinderschar. Josef Rogg erinnert sich, dass seine Eltern erzählten, dass auch sie schon als Kinder durchs Dorf liefen um Äpfel, Birnen, Nüsse und vielleicht sogar ein paar Lebkuchen zu ergattern.

Was die Kinder in Egelhofen bekommen

Was die Kinder im Laufe der Zeit an den Häusern bekamen, hat sich immer wieder geändert. „Früher zwischen den großen Weltkriegen gab es meist nur das, was im Garten wuchs. Später dann selbstgebackene Lebkuchen und in den 60er Jahren die ersten gekauften Lebkuchen mit Zuckerguss“, erinnert sich Josef Rogg.

„Bei unseren Kindern waren manchmal nur noch Brösel im Rucksack, als sie heimkamen“, schmunzelte Marianne Rogg, da hatten die Kinder nicht so gut auf das Weihnachtsgebäck aufgepasst. Heutzutage freuen sich die Kinder beim Klopferstag über Schokolade und allerlei Süßigkeiten. An einem Haus wurden sie mit gesundem Obst verwöhnt. Da gab es Trauben und Ananas und sogar ein Stück Kokosnuss war dabei.

Kinderpunsch am Ende des Klopfertags in Egelhofen

Annikas Eltern sind aus Mindelheim nach Egelhofen gezogen und im vergangenen Jahr luden ihre Eltern alle Kinder zum Kinderpunsch in den Rohbau des Wohnhauses ein. Dieses Jahr ist das Haus weitgehend fertig, aber Kinderpunsch gab es auf vielfachen Kinderwunsch auch in diesem Jahr wieder. Ein schöner Brauch, der das Miteinander im Dorf pflegt und für alle Beteiligten ein bereicherndes Erlebnis in der Adventszeit war.